"Челси" сыграл вничью с "Брайтоном" в чемпионате Англии

ТАСС, 1 января. Лондонский "Челси" на выезде сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 1:1 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе "Челси" отличился капитан Сесар Аспиликуэта (10-я минута), у "Брайтона" мяч забил Алиреза Джанабахш (84).

"Брайтон" прервал серию из пяти поражений в матчах против "Челси" в чемпионате Англии.

В другом матче дня "Астон Вилла" на выезде переиграла "Бёрнли" со счетом 2:1.

"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, команда набрала 36 очков в 21 матче. Лидирует "Ливерпуль" (55 очков, 19 матчей), вторым идет "Лестер" (42 очка, 20 матчей), третьим - "Манчестер Сити" (41 очко, 20 матчей). "Брайтон" располагается на 13-м месте, в активе клуба 24 очка в 21 матче.

В следующем туре "Челси" примет "Бёрнли" 11 января, в тот же день "Брайтон" на выезде сыграет с "Эвертоном". 5 января "Челси" примет "Ноттингем Форест" в матче 1/32 финала Кубка Англии (клуб выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Англии и на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице), 4 января "Брайтон" дома сыграет с "Шеффилд Уэнсдей" в мачте 1/32 финала Кубка Англии.