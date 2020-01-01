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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Кнак: швейцарские хоккеисты уверены в себе перед матчем молодежного ЧМ со сборной России

Форвард швейцарской команды отметил в состав россиян голкипера Ярослава Аскарова

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 1 января. /ТАСС/. Игроки сборной Швейцарии уверены в себе перед четвертьфинальным матчем молодежного чемпионата мира по хоккею с российской командой. Об этом журналистам рассказал нападающий швейцарской сборной Симон Кнак.

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Четвертьфинальная встреча молодежного чемпионата мира между сборными Швейцарии и России пройдет в четверг в Тршинеце (Чехия).

"Наша команда уверена в себе после победы над сборной Финляндии. Я думаю, что мы будем готовы к игре со сборной России, с нетерпением ждем матча. Мы знаем, что у них очень хорошая команда, но игра начинается со счета 0:0, каждая команда имеет шанс победить", - отметил Кнак.

Швейцарский нападающий в составе сборной России отметил вратаря Ярослава Аскарова. "Из российской сборной я знаю Аскарова. Не знаю, кто завтра будет играть в воротах против нас, но Аскаров - очень хороший вратарь", - подчеркнул Кнак.

Сборные России и Швейцарии встречались на молодежных чемпионатах мира 17 раз. Российские хоккеисты одержали 14 побед, две встречи завершились вничью, один раз, в четвертьфинале мирового первенства 2010 года, успех праздновали швейцарцы.

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