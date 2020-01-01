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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фаворит драфта НХЛ канадец Лафренье сыграет в матче 1/4 финала молодежного ЧМ

Он травмировался в игре с командой России 28 декабря

ТАСС, 1 января. Канадский форвард Алексис Лафренье примет участие в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею против сборной Словакии. Об этом сообщила пресс-служба канадской сборной.

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Сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0 в матче второго тура группового этапа 28 декабря. В начале второго периода Лафренье получил травму, подвернув ногу, он покинул лед при помощи партнеров и больше на площадке не появился. МРТ не выявила у игрока перелома или разрыва связок. Форвард пропустил игры группового этапа против команд Чехии и Германии.

Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года и лидер сборной Канады Лафренье в стартовом матче турнира с командой США забросил победную шайбу и сделал три голевые передачи.

Сборная Канады встретится с командой Словакии в матче 1/4 финала 2 января, игра начнется в 17:00 мск. Победитель встречи сыграет с полуфинале с сильнейшим в матче сборных России и Швейцарии, который также пройдет 2 января, начало матча в 14:30 мск.

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