Большунов: Клебо стоит сняться, если он уже отчаялся выиграть "Тур де Ски"

В среду Большунов занял первое место в гонке преследования классическим стилем, Сергей Устюгов финишировал вторым.

"Это была очень тяжелая гонка, потому что я с самого начала шел на максимуме и очень устал", - сказал Большунов.

Также россиянин прокомментировал высказывания норвежца Йоханнеса Клебо, который заявил, что у него мало шансов одержать победу в общем зачете "Тур де Ски": "Сложно что-то сказать. Но если он действительно так считает, может, ему стоить прекратить борьбу на "Тур де Ски".

В общем зачете после четырех гонок лидирует Большунов, Устюгов проигрывает лидеру 16 секунд. На третьем месте идет Клебо (+0.26).

Следующие гонки на "Тур де Ски" состоятся 3 января в итальянском Валь-ди-Фьемме, в этот день пройдут женская и мужская гонки с общего старта классическим стилем. Многодневка завершится 5 января.