Баранова: Стерн поднял интерес к НБА в Северной Америке

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Интерес к Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Северной Америке вырос благодаря бывшему комиссару лиги Дэвиду Стерну. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, двукратный серебряный призер чемпионатов мира и двукратная чемпионка Европы, первый европейский игрок в женской НБА Елена Баранова.

Стерн скончался в среду на 78-м году жизни, он занимал пост комиссара ассоциации с 1984 по 2014 год.

"Я была удивлена, когда в Майами, где играла, рядом с ареной более чем на 10 тыс. человек начали строить дворец на 22 тыс. зрителей с тремя ярусами трибун. У меня был вопрос, зачем они строят, и мне ответили, что новый зал дает больше денег, чем тот 10-тысячник, - сказала Баранова. - Люди считают деньги за одну игру, и это благодаря Стерну поднялся такой интерес к баскетболу. Люди не любят ходить на хоккей, поскольку там холодно, на бейсболе и американском футболе сидеть долго, смотря еще какая погода".

"Люди из года в год дерутся за абонементы, а все потому, что Стерн превратил баскетбол в спектакль на 1,5 часа", - добавила она.

По ее словам, НБА при Стерне стала законодателем баскетбола в мире, так как в плане изменений правил Европа ориентируется на ассоциацию. "Европа переняла у НБА изменение времени атаки: сначала 30 секунд, потом 24, т. е. появился тренд на ускорение атаки, на зрелищность, потом введение правила 14 секунд на атаку после подбора мяча. Посмотрите, как выросла результативность, несмотря на то, что трехочковая линия в НБА дальше, чем в Европе, - раньше команды редко переходили 100-очковый рубеж. Благодаря НБА количество ускорений во время игры и атак выросло, и это уже не тот медленный баскетбол, который был в 80-х", - подчеркнула она.

Баранова отметила, что при Стерне НБА стала одной из самых открытых лиг в Америке. "Сейчас в НБА самые лучшие из Китая, Аргентины, бывшей Югославии, и там открыты не только для перехода иностранных игроков, но и для продажи клубов иностранцам. Европа сейчас очень сильно отстает, она не успевает за развитием баскетбола, поскольку там много скептиков, не считающих баскетбол бизнесом. Там нет такого человека, как Стерн, мыслившего масштабно", - сказала Баранова.