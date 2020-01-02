Юниорки пишут историю. Сборная России по хоккею среди игроков до 18 лет выиграла бронзу ЧМ

ТАСС, 2 января. Российские хоккеистки в третий раз в своей истории выиграли бронзовые медали молодежного чемпионата мира среди игроков до 18 лет. В матче за третье место турнира, проходящего в Словакии, сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:1.
Примечательно, что лидером в споре лучших бомбардиров турнира является Кристи Шашкина - форвард нижегородского СКИФа в шести матчах забросила четыре шайбы и отдала столько же голевых передач. Третье место в этом списке занимает Полина Лучникова (1+6) из уфимской "Агидели". В самом важном для них матче им забить не удалось, но вряд ли они этому огорчатся.
Подготовку к чемпионату мира подопечные Александра Сырцова начали в августе, сыграв серию выставочных матчей в канадском Калгари с двумя сборными хозяев и командой Франции. Россиянки проиграли оба поединка канадкам, сумев выиграть лишь у француженок. В конце августа они приняли участие в Турнире четырех наций в Чехии, на котором одержали только одну победу. Зато в Швеции, на заключительном турнире перед чемпионатом мира были одержаны победы во всех матчах - со шведками, словачками и японками.
Для сборной России матчи на предварительной стадии в группе А давно уже являются подготовительными перед плей-офф. Согласно регламенту турнира, туда автоматически выходят все команды из группы А, две лучшие из них напрямую попадают в полуфинал. В четвертьфинале же играют третья и четвертая команды из группы А и сборные, занявшие два первых места в группе В.
За последние пять лет лишь раз североамериканская команда играла в 1/4 финала - два года назад в подмосковном Дмитрове это вынуждены были делать канадки. В остальном же команды Канады и США уверенно выигрывали группу А, в то время как сильнейшие европейские команды, как правило, играли в четвертьфинале.
"У нас растет хорошее поколение"
Турнир в Братиславе проводился на двух площадках ледовой арены, названной в честь уроженца словацкой столицы, трехкратного олимпийского призера и трехкратного чемпиона мира в составе сборной Чехословакии Владимира Дзуриллы. Подопечные Сырцова в первом матче сумели отыграться в матче с действующими чемпионками мира канадками со счета 0:2 и проиграли лишь в овертайме. Достойный результат был показан и в следующем матче, с американками, которые забросили единственную шайбу лишь ближе к концу третьего периода.
Зато европейским командам сборная России оказалась не по зубам. В заключительной игре группового этапа с финками (4:2) успеха достичь помогли два гола Шашкиной, позволившие россиянкам сравнять счет и выйти вперед. В четвертьфинальном матче шведкам были заброшены безответные четыре шайбы.
В полуфинале сборная России ничего не смогла противопоставить американкам, которые решили вопрос к середине второго периода, забив три безответных гола. Поражение не повлияло на настрой сборной России в матче за бронзу. Счет был открыт уже в середине первого периода. Наиболее результативной оказалась третья 20-минутка, в которой подопечные Сырцова забросили три шайбы, а финки забили гол престижа при счете 4:0.
"Девчонки с американками и канадками играли на равных, хорошее поколение у нас растет. Им надо давать возможность играть за основу своих клубов, поскольку они этого заслужили, привлекать их в национальную сборную на этапы Евротура. Нужно дать им возможность почувствовать, что они могут попасть в основные команды", - сказал ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
"Поколение из мальчишеского хоккея"
Российские хоккеистки в третий раз за 12-летнюю историю турнира завоевали награды, пока им достается только бронза. Ранее сборная России занимала третье место в 2015 году в американском Баффало, а также в 2017 году в чешских Злине и Пршерове.
"Можно обратить внимание на то, что по разнице в подготовке мы приближаемся к канадкам и американкам, но еще не достигли такого совершенства, какое есть у тех в конькобежной подготовке, работе с клюшкой. Конечно, нам нужно больше девчонок уровня Шашкиной и других. Федерация и КХЛ [Континентальная хоккейная лига] делают все возможное для этого, нам надо расширять чемпионат, тогда и молодежь пойдет. Нам нужно, чтобы на одно место в сборной было по три-четыре человека, технически тоже есть над чем работать", - отметил советник президента ФХР по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов.
По словам Чеканова, на этом турнире молодые россиянки показали прогресс в плане катания. "Федерация сейчас сделала интересные правильные решения, введя индивидуальных тренеров по ОФП, тренера по командной подготовке в плане катания. Это дает дополнительные шаги вперед, и заметно, что девчонки стали разнообразней кататься, а не просто бегать по прямой. К тому же подрастает новое поколение, вышедшее чисто из мальчишеского хоккея, в то время как те, с кем я работал, были кто лыжницами, кто конькобежками", - отметил он.
Победитель чемпионата мира определится в противостоянии между командами Канады и США, только они пока побеждали в этом турнире. Лишь один раз в решающем матче играл не представитель Северной Америки - в 2018 году в Дмитрове в финале против американок играла команда Швеции. Лидерами по количеству побед (7) является сборная США, которая из последних пяти финалов проиграла только в одном - год назад в Японии. Сборная Канады является пятикратным чемпионом мира в этой возрастной группе.