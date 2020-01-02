Юниорки пишут историю. Сборная России по хоккею среди игроков до 18 лет выиграла бронзу ЧМ

ТАСС, 2 января. Российские хоккеистки в третий раз в своей истории выиграли бронзовые медали молодежного чемпионата мира среди игроков до 18 лет. В матче за третье место турнира, проходящего в Словакии, сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 6:1.

Примечательно, что лидером в споре лучших бомбардиров турнира является Кристи Шашкина - форвард нижегородского СКИФа в шести матчах забросила четыре шайбы и отдала столько же голевых передач. Третье место в этом списке занимает Полина Лучникова (1+6) из уфимской "Агидели". В самом важном для них матче им забить не удалось, но вряд ли они этому огорчатся.

Подготовку к чемпионату мира подопечные Александра Сырцова начали в августе, сыграв серию выставочных матчей в канадском Калгари с двумя сборными хозяев и командой Франции. Россиянки проиграли оба поединка канадкам, сумев выиграть лишь у француженок. В конце августа они приняли участие в Турнире четырех наций в Чехии, на котором одержали только одну победу. Зато в Швеции, на заключительном турнире перед чемпионатом мира были одержаны победы во всех матчах - со шведками, словачками и японками.

Для сборной России матчи на предварительной стадии в группе А давно уже являются подготовительными перед плей-офф. Согласно регламенту турнира, туда автоматически выходят все команды из группы А, две лучшие из них напрямую попадают в полуфинал. В четвертьфинале же играют третья и четвертая команды из группы А и сборные, занявшие два первых места в группе В.

За последние пять лет лишь раз североамериканская команда играла в 1/4 финала - два года назад в подмосковном Дмитрове это вынуждены были делать канадки. В остальном же команды Канады и США уверенно выигрывали группу А, в то время как сильнейшие европейские команды, как правило, играли в четвертьфинале.

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Турнир в Братиславе проводился на двух площадках ледовой арены, названной в честь уроженца словацкой столицы, трехкратного олимпийского призера и трехкратного чемпиона мира в составе сборной Чехословакии Владимира Дзуриллы. Подопечные Сырцова в первом матче сумели отыграться в матче с действующими чемпионками мира канадками со счета 0:2 и проиграли лишь в овертайме. Достойный результат был показан и в следующем матче, с американками, которые забросили единственную шайбу лишь ближе к концу третьего периода.