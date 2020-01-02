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Сборные по хоккею

Женская сборная России по хоккею в третий раз в истории выиграла бронзу юниорского ЧМ

В матче за третье место россиянки обыграли команду Финляндии со счетом 6:1
Описание
© Федерация хоккея России

ТАСС, 2 января. Женская сборная России победила команду Финляндии со счетом 6:1 в матче за третье место на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет, который проходит в Словакии.

В составе сборной России шайбы забросили Кристина Глухарева (13-я, 29-я и 57-я минуты), Анастасия Петина (19), Илона Маркова (44), Анна Свиридова (55). У команды Финляндии отличилась Паулина Салонен (46).

На групповом этапе сборная России проиграла в овертайме сборной Канады (2:3 ОТ), уступила команде США (0:1) и победила финок (4:2). В полуфинале россиянки проиграли команде США (0:3), а сборная Финляндии уступила канадкам (1:4).

Финал между сборными США и Канады пройдет в четверг, начало матча - 22:30 мск.

Сборная России в третий раз завоевала бронзовые награды юниорского чемпионата мира (2015, 2017, 2020). Самой титулованной командой является сборная США, семь раз выигрывавшая турнир. Пять титулов на счету канадок. Только эти сборные побеждали на турнире, который проводится с 2008 года.

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