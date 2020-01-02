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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России встретится с командой Швеции в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

Матч пройдет 4 января в Остраве, начало -17:00 мск
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ОСТРАВА /Чехия/, 3 января. /ТАСС/. Сборная Швеции обыграла команду Чехии со счетом 5:0 в заключительном четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей.

В составе шведов дублем отметился Нильс Хёгландер (14-я и 21-я минуты), в обоих случаях ему ассистировали Самуэль Фагемо и Расмус Сандин. Фагемо и Хёгландер делят первое место в списке бомбардиров с американцев Тревором Зеграсом и канадцем Барреттом Хэйтоном, все хоккеисты набрали по девять очков. Еще одну шайбу забросил Хуго Густафссон (16), который забил в меньшинстве после грубой ошибки вратаря чехов Лукаша Достала. На 45-й минуте буллит реализовал швед Виктор Содерстрём, на 51-й минуте шайбу забросил Давид Густафссон.

Достал пропустил два последних матча турнира из-за травмы. Также в игре принял участие форвард команды Чехии Ян Шир, также пропустивший две последние игры из-за повреждения. Одним из главных арбитров встречи был россиянин Сергей Морозов, одним из ассистентов - его соотечественник Никита Шалагин. Встреча между сборными Швеции и Чехии собрала 12-й аншлаг на текущем турнире, всего 25 матчей посетили 136838 зрителей (в среднем 5473 за игру).

Сборная России сыграет с командой Швеции в полуфинале турнира, встреча пройдет в Остраве 4 января, начало матча в 17:00 мск. В другом полуфинале встретятся команды Канады и Финляндии, матч также пройдет в Остраве 4 января, начало матча в 21:00 мск. По новому регламенту турнира сборные распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где лучший по рейтингу полуфиналист встречается с худшим, а второй - с третьим. Россияне заняли шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы - первое, канадцы - второе, финны - пятое. В первом полуфинале играет команда с самым высоким рейтингом в отсутствие хозяев турнира на данной стадии.

Сборная Швеции одержала пятую победу подряд на турнире и продолжает оставаться единственной сборной, не потерпевшей ни одного поражения. На групповом этапе шведы заняли первое место в группе А, набрав 11 очков. Чехи финишировали на четвертом месте в группе В (4).

Финал и матч за третье место состоятся в Остраве 5 января.

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