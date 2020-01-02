Два шага до золота. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:1 в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею и вышла в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе "Верк-Арена" в чешском городе Тршинец в присутствии 3158 зрителей. Из-за более низкого места на предварительном этапе сборной России на четвертьфинальную встречу пришлось ехать в Тршинец из Остравы, где она проживает. Расстояние между городами составляет около 50 километров. Особенностью арены является близкое расположение трибун к площадке. Также внутри арены в Тршинеце оказалось заметно теплее. Тренерский штаб российской сборной по сравнению с заключительным матчем группового этапа с немцами сделал одно изменение в составе. Пропустивший заключительный матч группового этапа из-за дисквалификации Никита Ртищев вернулся в тройку к Илье Круглову и Максиму Соркину, а Максим Грошев стал 13-м нападающим. Первый период, несмотря на полное преимущество сборной России, завершился без заброшенных шайб. Запомнился бросок в штангу Кирилла Марченко, несколько эффектных спасений вратаря швейцарской команды Луки Холленштайна и сейв Ярослава Аскарова. Хорошее большинство и плохая дисциплина По ходу группового этапа чемпионата мира сборная России прибавляла от игры к игре, улучшая многие аспекты игры - в первых трех встречах россияне ни разу не сумели реализовать численное преимущество, но в матче с немцами (6:1) сделали это трижды. Два раза российские хоккеисты отличились в большинстве и в четвертьфинале. В начале второго периода швейцарцы были наказаны за нарушение численного состава. Россияне сумели реализовать большинство - с броском Григория Денисенко от синей линии голкипер сборной Швейцарии справился, но Дмитрий Воронков оказался первым на добивании и отправил шайбу в ворота.

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Казалось, что после этого гола швейцарцы должны были рассыпаться. На протяжении нескольких следующих смен российские хоккеисты практически не выпускали соперника из зоны, но воплотить большое игровое преимущество в голы не сумели. Затем команду Валерия Брагина снова подвела дисциплина - сборная России по итогам группового турнира стала самой грубой командой чемпионата, получив 80 штрафных минут. Егор Замула получил необязательное удаление, которое позволило швейцарцам выровнять ход встречи. Забросить в большинстве им не удалось, но в одной из следующих смен Гаэтан Жобен воспользовался ошибкой российских защитников перед своими воротами и сравнял счет. На протяжении нескольких следующих смен у сборной России не получалась игра в атаке. "Опять удалений много (пять - прим. ТАСС) - пора с этим заканчивать", - сказал после игры капитан сборной России Денисенко. В концовке второго периода швейцарские хоккеисты дважды нарушили правила и были вынуждены играть в меньшинстве четыре минуты подряд. Первое численное преимущество реализовать не удалось, после чего главный тренер Валерий Брагин внес коррективы в расстановку игроков, поменяв местами Денисенко и Александра Хованова. В результате Хованов точным и сильным пасом нашел на дальней штанге Воронкова, который оформил дубль. "Мы увидели, что это более эффективно. У Денисенко и Хованова хороший бросок сходу. А в той расстановке это не работает", - рассказал Брагин после матча. Сборная Швейцарии же ни разу не смогла реализовать большинство, имея на это пять попыток. "Мне понравилась игра в неравных составах, но могли в большинстве забивать и больше. Меньшинство здорово сработало, моментами в целом играли неплохо. Чувствовалась важность матча, она немножко сковывала" - отметил Брагин. Денисенко и Хованов показали класс Сборная России повела в счете еще за четыре минуты до дубля Воронкова. Свою вторю шайбу на турнире после великолепной передачи Денисенко забросил Александр Хованов. Исход четвертьфинала был предрешен, и третьем периоде игра перетекла в спокойное русло - опасных моментов у ворот Аскарова практически не возникало. "Даже когда швейцарцы сравняли счет, все равно было видно, что наши держат игру. Все равно мы давили, больше владели шайбой, поэтому уверенность, что наша команда сильнее и победит, у меня была", - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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После последнего матча предварительного этапа с немцами (6:1) Брагин отмечал, что нападающие Григорий Денисенко и Александр Хованов часто заигрываются. Тренер думал о том, чтобы развести их по разным звеньям. В игре со сборной Швейцарии Хованов отметился голом и голевой передачей, а Денисенко - двумя голевыми передачами. В предыдущих четырех играх оба форварда набрали по четыре очка. "Денисенко с Ховановым сегодня моментами тоже заигрывались. Моментами было все правильно, но моментами тоже не все гладко. Пока разбивать их не будем", - рассказал Брагин. Автор двух заброшенных шайб Воронков отметил заслугу Денисенко и Хованова в своих голах. "Партнеры все для меня сделали, оставалось только в пустые ворота забить", - сказал Воронков. Ложкой дегтя перед полуфиналом для сборной России может стать потеря Василия Подколзина. Нападающий в третьем периоде клюшкой ударил швейцарского хоккеиста, который находился без шайбы и был наказан двухминутным удалением. Однако дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) может пересмотреть момент и дисквалифицировать российского форварда. После игры группового этапа с американцами (1:3) этот комитет дисквалифицировал на один матч Ртищева за удар игрока сборной США, хотя по ходу встречи судьи оставили этот момент без внимания. Тренеры определились с основным вратарем В первом матче турнира с командой Чехии (3:4) Аскаров пропустил четыре шайбы и был заменен на Амира Мифтахова после второго периода. Мифтахов вышел в стартовом составе на две следующие игры с канадцами (6:0) и американцами (1:3). Во встрече с командой США Аскаров заменил Мифтахова после третьей пропущенной шайбы, после чего полностью провел игру с немцами (6:1). В игре со швейцарцами Аскаров действовал уверенно, отразил 14 бросков по своим воротам и был признан лучшим игроком в составе сборной России. Главный тренер сборной России отметил, что с огромной долей вероятности Аскаров начнет и полуфинальную встречу. "Я думаю, он [Аскаров] дальше пойдет", - сказал Брагин.

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