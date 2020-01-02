Брагин: российские хоккеисты в матче 1/4 финала МЧМ хорошо сыграли в неравных составах

ТРШИНЕЦ /Чехия/, 2 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею хорошо действовала при игре в большинстве и меньшинстве в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой Швейцарии. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.

В четверг сборная России переиграла команду Швейцарии со счетом 3:1. Российские хоккеисты дважды реализовали большинство из семи попыток и не пропустили ни одной шайбы, пять раз играя в меньшинстве.

"Мне понравилась игра в неравных составах. Но могли в большинстве забивать и больше. Меньшинство здорово сработало, моментами в целом играли неплохо. Чувствовалась важность матча, она немножко сковывала" - отметил Брагин.

После последнего матча предварительного этапа с немцами (6:1) Брагин отмечал, что нападающие Григорий Денисенко и Александр Хованов часто заигрываются. Тренер думал о том, чтобы развести их по разным звеньям. В игре со сборной Швейцарии Хованов отметился голом и голевой передачей, а Денисенко - двумя голевыми передачами.

"Денисенко с Ховановым сегодня моментами тоже заигрывались. Моментами было все правильно, но моментами тоже не все гладко. Пока разбивать их не будем", - сказал Брагин.

Полуфинальный матч состоится 4 января в Остраве. Соперник сборной России определится по итогам всех четвертьфиналов. "Я думаю, что нам без разницы, с кем играть. В любом случае останутся все очень сильные команды", - заключил главный тренер молодежной сборной России.