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Шахматные турниры

Лагно: конкуренция в женских шахматах с каждым годом становится серьезнее

Российская шахматистка заявила, что у нее нет особых ожиданий от 2020 года
Екатерина Лагно Николай Галкин/ТАСС
Описание
Екатерина Лагно
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Конкуренция среди шахматисток становится все серьезнее с каждым годом, побеждать без определенной удачи невозможно. Такое мнение ТАСС высказала российская шахматистка Екатерина Лагно.

В конце декабря Лагно одержала победу на чемпионате мира по блицу в Москве. Также в прошлом году Лагно в составе сборной России стала победителем чемпионата Европы и серебряным призером чемпионата мира.

"После победы на турнире в Москве я приехала домой и сразу легла спать, конкуренция очень высокая и растет с каждым годом. Будем объективны, мне много везло, и без этого невозможно выиграть, - сказала Лагно. - В целом спасибо поросенку за подарок в конце года. От года крысы особых ожиданий нет, хочется, чтобы все близкие были счастливы и здоровы, чтобы год складывался как можно лучше".

В 2018 году Лагно играла в финале чемпионата мира по классическим шахматам, который проходил по нокаут-системе, и уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. В этом году с китаянкой за звание чемпионки мира сыграет Александра Горячкина.

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Шахматные турниры
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