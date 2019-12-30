Защита чемпионов. Лагно и Карлсен второй год подряд победили на ЧМ по блицу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Победами россиянки Екатерины Лагно и норвежца Магнуса Карлсена завершился чемпионат мира по блицу в Москве. Соревнования по рапиду и блицу проходили с 26 декабря в БСА "Лужники". Действующий чемпион мира по классическим шахматам двумя днями ранее стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам. По словам 29-летнего норвежца, он доволен своим выступлением в Москве, хотя без срывов пройти интенсивный турнир не удалось. Чемпионат по блицу Карлсен выиграл лишь на тай-брейке, так как после 21 тура он и американец Хикару Накамура набрали по 16,5 очка.

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"Очень тяжелый день, а тай-брейк получился невероятно нервным, - сказал Карлсен после победы журналистам. - Здорово, что удалось закончить победой, так что я очень счастлив сейчас. Я рад своим выступлением в Москве. Оно не вышло очень ровным, но в конце концов я победил, жаловаться не на что". Объединенные чемпионаты мира по рапиду и блицу проходят с 2012 года, норвежец во второй раз в карьере выиграл оба соревнования в один год (впервые ему удалось сделать это в 2014 году), он является единственным шахматистом, кому покорилось подобное достижение. Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по блицу и в третий раз подряд. Ранее норвежец побеждал в 2009, 2014, 2017 и 2018 годах. С 2013 года он является чемпионом мира по классическим шахматам. Третье место сенсационно занял россиянин Владимир Крамник (15 очков), в январе объявивший о завершении карьеры. Как признался ТАСС 14-й чемпион мира, себе за турнир он может поставить "четверку". "Если честно, я не ожидал, что смогу так удачно выступить на чемпионате мира и занять третье место. Это для меня сюрприз, - сказал Крамник. - В целом я выступил неплохо и поставил бы себе оценку "хорошо". Четвертое место на чемпионате по блицу занял другой россиянин - Александр Грищук (14 очков), Владислав Артемьев стал седьмым (13,5), Максим Матлаков - девятым (13,5). Женщины В женском турнире Лагно захватила лидерство после первого дня турнира, и так его и не упустила, выиграв чемпионат мира по блицу в третий раз в карьере. После 17 туров Лагно набрала 13 очков, второе место заняла украинка Анна Музычук (12,5 очка). Перед последним туром 30-летняя Лагно и Музычук имели одинаковое количество очков, однако в заключительной партии Лагно сыграла вничью с болгарской спортсменкой Антоанетой Стефановой, Музычук уступила китаянке Тань Чжунъи.

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