Защита чемпионов. Лагно и Карлсен второй год подряд победили на ЧМ по блицу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Победами россиянки Екатерины Лагно и норвежца Магнуса Карлсена завершился чемпионат мира по блицу в Москве. Соревнования по рапиду и блицу проходили с 26 декабря в БСА "Лужники".
Действующий чемпион мира по классическим шахматам двумя днями ранее стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам. По словам 29-летнего норвежца, он доволен своим выступлением в Москве, хотя без срывов пройти интенсивный турнир не удалось. Чемпионат по блицу Карлсен выиграл лишь на тай-брейке, так как после 21 тура он и американец Хикару Накамура набрали по 16,5 очка.
"Очень тяжелый день, а тай-брейк получился невероятно нервным, - сказал Карлсен после победы журналистам. - Здорово, что удалось закончить победой, так что я очень счастлив сейчас. Я рад своим выступлением в Москве. Оно не вышло очень ровным, но в конце концов я победил, жаловаться не на что".
Объединенные чемпионаты мира по рапиду и блицу проходят с 2012 года, норвежец во второй раз в карьере выиграл оба соревнования в один год (впервые ему удалось сделать это в 2014 году), он является единственным шахматистом, кому покорилось подобное достижение. Карлсен в пятый раз выиграл чемпионат мира по блицу и в третий раз подряд. Ранее норвежец побеждал в 2009, 2014, 2017 и 2018 годах. С 2013 года он является чемпионом мира по классическим шахматам.
Третье место сенсационно занял россиянин Владимир Крамник (15 очков), в январе объявивший о завершении карьеры. Как признался ТАСС 14-й чемпион мира, себе за турнир он может поставить "четверку". "Если честно, я не ожидал, что смогу так удачно выступить на чемпионате мира и занять третье место. Это для меня сюрприз, - сказал Крамник. - В целом я выступил неплохо и поставил бы себе оценку "хорошо".
Четвертое место на чемпионате по блицу занял другой россиянин - Александр Грищук (14 очков), Владислав Артемьев стал седьмым (13,5), Максим Матлаков - девятым (13,5).
Женщины
В женском турнире Лагно захватила лидерство после первого дня турнира, и так его и не упустила, выиграв чемпионат мира по блицу в третий раз в карьере. После 17 туров Лагно набрала 13 очков, второе место заняла украинка Анна Музычук (12,5 очка). Перед последним туром 30-летняя Лагно и Музычук имели одинаковое количество очков, однако в заключительной партии Лагно сыграла вничью с болгарской спортсменкой Антоанетой Стефановой, Музычук уступила китаянке Тань Чжунъи.
Третье место заняла Тань Чжунъи, опередившая по дополнительным показателям россиянку Валентину Гунину, они набрали по 12 очков. Пятое место заняла россиянка Александра Костенюк (11,5), десятое - Анастасия Боднарук (11).
После победы Лагно призналась ТАСС, что выиграла турнир не без везения. "Здорово, что удалось закончить год таким образом. Лучше, наверное, было не придумать, - сказала Лагно. - Второй год побеждаю, но это не значит, что это легко - конкуренция огромная, все соперницы сильные. Плюс, надо признать, что в этом году мне везло по ходу турнира, в любом случае я очень довольна, что смогла победить".
Лагно является чемпионкой мира по блицу 2018 года, также она выиграла турнир в 2010 году. В ноябре 2018 года россиянка уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь в финале чемпионата мира по классическим шахматам. Лагно также является двукратной чемпионкой Европы (2005, 2008), чемпионкой мира по быстрым шахматам (2014), в составе женской сборной Украины она побеждала на Всемирной шахматной олимпиаде (2006) и командном чемпионате мира (2013). В составе сборной России она выиграла командный чемпионат Европы в 2017 году, российское гражданство Лагно получила летом 2014 года.
По мнению президента Федерации шахмат России Андрея Филатова, победа Лагно на чемпионате мира по блицу в Москве стала отличным подарком российским любителям шахмат на Новый год. "Что можно сказать, Катя - наша героиня и является примером для всех. Она второй год подряд становится победителем чемпионата мира по блицу, делая отличный новогодний подарок всем любителям шахмат. Мы гордимся нашей шахматисткой", - сказал Филатов ТАСС.
Чемпионаты мира по рапиду и блицу под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) стали проводиться с 1992 года, неофициальные турниры проходили с 1970 года. Последние три года турнир проводился под патронажем короля Саудовской Аравии. Страна получила право на проведение трех турниров, но смогла принять только первый (в 2017 году), который получился скандальным - из-за отказа в оформлении виз в чемпионате мира не принимали участия израильские шахматисты. В 2018 году чемпионат мира принимал Санкт-Петербург.