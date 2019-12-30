Филатов: победа Лагно на ЧМ по блицу является подарком для российских любителей шахмат

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Екатерины Лагно на чемпионате мира по блицу в Москве стала подарком российским любителям шахмат на Новый год. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В понедельник Лагно одержала победу на чемпионате мира по блицу, набрав по итогам 17 туров 13 очков.

"Что можно сказать, Катя наша героиня и является примером для всех. Она второй год подряд становится победителем чемпионата мира по блицу, делая отличный новогодний подарок всем любителям шахмат. Мы гордимся нашей шахматисткой", - сказал Филатов.

Ранее Лагно побеждала на чемпионатах мира по блицу в 2010 и 2018 годах. В 2018 году она играла в финале чемпионата мира по классическим шахматам и уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь.