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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Филатов: победа Лагно на ЧМ по блицу является подарком для российских любителей шахмат

По словам главы Федерации шахмат России, Лагно является примером для всех
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Екатерины Лагно на чемпионате мира по блицу в Москве стала подарком российским любителям шахмат на Новый год. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

В понедельник Лагно одержала победу на чемпионате мира по блицу, набрав по итогам 17 туров 13 очков.

"Что можно сказать, Катя наша героиня и является примером для всех. Она второй год подряд становится победителем чемпионата мира по блицу, делая отличный новогодний подарок всем любителям шахмат. Мы гордимся нашей шахматисткой", - сказал Филатов.

Ранее Лагно побеждала на чемпионатах мира по блицу в 2010 и 2018 годах. В 2018 году она играла в финале чемпионата мира по классическим шахматам и уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Теги
РоссияФилатов, Андрей ВасильевичЛагно, Екатерина АлександровнаЧМ по рапиду и блицу в Москве
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