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ATP

Куницын: участие в ATP Cup положительно скажется на форме Медведева и Хачанова

Тренер сборной России отметил, что у нового турнира хороший формат, чтобы войти в сезон
Игорь Куницын Егор Алеев/ТАСС
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Игорь Куницын
© Егор Алеев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участие в ATP Cup окажет положительное влияние на форму российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова - они быстрее войдут в ритм нового сезона. Такое мнение ТАСС в телефонном разговоре высказал тренер сборной России Игорь Куницын.

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В пятницу победы Медведева и Хачанова позволили сборной России выиграть у команды Италии в матче группового этапа турнира. Хачанов победил Стефано Травалью (7:5, 6:3), Медведев обыграл Фабио Фоньини (1:6, 6:1, 6:3).

"У нового турнира хороший формат, чтобы войти в сезон, и тут, безусловно, он идет на пользу нашим ребятам, - сказал Куницын. - Австралия - единственное место, где он может проходить, учитывая скорый старт Australian Open. Можно плавно войти в сезон, подготовиться. Помимо всего прочего, очки идут в зачет теннисистов, так что и тут есть очевидный плюс от участия".

"Посмотрел матч Хачанова - он начал неплохо. И главное, что сумел справиться в двух сетах", - добавил Куницын.

В заявку сборной России на турнир входят только Медведев и Хачанов, капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин. Во втором туре группы D сборная России сыграет с командой США, а итальянцы встретятся с норвежцами. Оба матча пройдут 5 января.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч - двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

Теги
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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