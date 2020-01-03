Малыхин ожидал лучшей игры от себя в дебютном матче за ХК "Спартак"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Нападающий и новичок московского "Спартака" Федор Малыхин ожидал, что сможет провести более удачную игру в дебютном матче за клуб против подмосковного "Витязя". Об этом он сказал журналистам после матча.

"Спартак" уступил дома "Витязю" в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 2:3, Малыхин стал автором одной из шайб. Хоккеист перешел в "Спартак" на правах свободного агента.

"Я думаю, что не хватило реализации моментов, которых у нас было много, - сказал Малыхин. - Иногда нужно было сыграть проще, больше бросать. Несколько раз проваливались в обороне, здесь нам нужно играть пограмотнее и строже, "Витязь" сегодня здорово убегал на контратаках, но классно сыграл Гудачек [Юлиус, вратарь "Спартака"], сделал много сейвов".

"Я никогда не бываю довольным своей игрой, поэтому это лучше спросить у тренерского штаба. Мне еще есть над чем работать, много чего нужно исправлять. Хотелось, конечно, победы в дебютной игре, но ничего не поделаешь", - отметил хоккеист.

Также Малыхин подчеркнул, что адаптация в клубе прошла очень быстро. "Буквально несколько часов понадобилось, чтобы влиться в коллектив. Знаю многих игроков, тренеров, как будто здесь находился давно", - заключил новичок "Спартака".

"Спартак" располагается на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 54 очка в 43 матчах.