Президент ХК "Витязь" считает, что уход ключевых игроков не сильно сказался на команде

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Подмосковный "Витязь" не почувствовал серьезных изменений после ухода ряда важных игроков по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким мнением с ТАСС после матча со "Спартаком" поделился президент "Витязя" Михаил Головков.

"Витязь" в пятницу одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 3:2.

"Проявили характер, полную самоотдачу и выполнили тренерские установки - вот отсюда и результат, - заявил Головков. - В первом периоде было много ненужных ошибок, но во втором и третьем периодах переиграли "Спартак" полностью. Сегодня у нас не играли Семин, Евсеенков, наши лидеры, но все равно вытянули матч, но это был шанс для других хоккеистов. Главное - бороться и показывать характер".

В декабре петербургский СКА выменял у "Витязя" финского форварда Миро Аалтонена. До этого подмосковную команду покинули вратарь Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой, которые также перешли в СКА.

"Эти уходы не сильно сказались на нас, хотя нам жалко было терять классных хоккеистов. Но к нам пришли Алексей Бывальцев, вратарь Петр Кочетков, Куинтон Хауден - они смогут заменить ушедших", - отметил собеседник ТАСС.

"Витязь" поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах. Команда прервала четырехматчевую серию поражений. "Оцениваю выступление команды в первой части сезона на твердую четверку. Сначала было очень хорошо, потому стало не очень хорошо, но мы сейчас идем в зоне плей-офф, и я уверен, что мы попадем туда", - заключил Головков.