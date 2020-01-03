{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Президент ХК "Витязь" считает, что уход ключевых игроков не сильно сказался на команде

Михаил Головков поставил клубу четверку за выступление в первой части сезона

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Подмосковный "Витязь" не почувствовал серьезных изменений после ухода ряда важных игроков по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким мнением с ТАСС после матча со "Спартаком" поделился президент "Витязя" Михаил Головков.

На эту тему
"Витязь" обыграл "Спартак" и прервал серию поражений из четырех матчей в КХЛ

"Витязь" в пятницу одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 3:2.

"Проявили характер, полную самоотдачу и выполнили тренерские установки - вот отсюда и результат, - заявил Головков. - В первом периоде было много ненужных ошибок, но во втором и третьем периодах переиграли "Спартак" полностью. Сегодня у нас не играли Семин, Евсеенков, наши лидеры, но все равно вытянули матч, но это был шанс для других хоккеистов. Главное - бороться и показывать характер".

В декабре петербургский СКА выменял у "Витязя" финского форварда Миро Аалтонена. До этого подмосковную команду покинули вратарь Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой, которые также перешли в СКА.

"Эти уходы не сильно сказались на нас, хотя нам жалко было терять классных хоккеистов. Но к нам пришли Алексей Бывальцев, вратарь Петр Кочетков, Куинтон Хауден - они смогут заменить ушедших", - отметил собеседник ТАСС.

"Витязь" поднялся на седьмое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 43 матчах. Команда прервала четырехматчевую серию поражений. "Оцениваю выступление команды в первой части сезона на твердую четверку. Сначала было очень хорошо, потому стало не очень хорошо, но мы сейчас идем в зоне плей-офф, и я уверен, что мы попадем туда", - заключил Головков.

Реклама на ТАСС
КХЛ
СКА потерпел крупнейшее поражение в истории КХЛ, уступив "Йокериту"
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу клуба из Финляндии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС