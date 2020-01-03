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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная России сыграет со шведами в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Встреча в чешской Остраве начнется в 17:00 мск
Описание
© AP Photo/Petr David Josek

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) в субботу проведет полуфинальный матч чемпионата мира с командой Швеции. Встреча пройдет на арене в Остраве (Чехия), начало - 17:00 мск.

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Четвертьфинальную игру сборная России проводила в Тршинеце и одержала победу над швейцарцами (3:1). Шведы в Остраве на той же стадии разгромили хозяев турнира со счетом 5:0. Встречи предварительного этапа сборная России проводила в Остраве, а команда Швеции - в Тршинеце.

В группе В команда Валерия Брагина уступила чехам (3:4) и американцам (1:3), а также одержала две разгромные победы над канадцами (6:0) и немцами (6:1). По итогам группового турнира российские хоккеисты заняли третье место, пропустив вперед сборные Канады и США. Сборная Швеции не проигрывает в матчах группового этапа на протяжении 13 лет, при этом только однажды за этот отрезок (в 2012 году) сумела завоевать золотые медали. На предварительном этапе нынешнего турнира шведы обыграли финнов (3:2 ОТ), швейцарцев (5:2), казахстанцев (6:2) и словаков (6:2).

В пятницу команды провели тренировку на льду арены в Остраве. Шведы подходят к игре без потерь, но один из ключевых защитников команды Расмус Сандин будет играть с небольшой травмой кисти. В составе российской сборной не принимал участия в предыгровой тренировке нападающий Павел Дорофеев, забросивший на турнире три шайбы. Его участие в игре остается под вопросом, а в тройке с Иваном Морозовым и Никитой Александровым занимался Максим Грошев.

Сборные России и Швеции на молодежных чемпионатах мира встречались 25 раз. При одном ничейном исходе российские хоккеисты одержали девять побед, шведские - 15. В полуфинале мирового первенства команды России и Швеции сойдутся в седьмой раз, на данный момент в активе каждой сборной по три победы. В 2012 году россияне и шведы сошлись в финале, победу со счетом 1:0 в овертайме одержали шведские хоккеисты.

Во втором полуфинале в субботу сыграют сборные Канады и Финляндии. Встреча начнется в 21:00 мск. Финальный матч состоится в воскресенье.

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