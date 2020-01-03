Баскетбольная инфекция. ЦСКА заразил Калининград любовью к игре

КАЛИНИНГРАД, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный ЦСКА провел две домашние игры Евролиги в Калининграде: 26 декабря армейцы одержали победу над итальянским "Миланом" (78:75), а в пятницу потерпели досадное поражение от греческого "Панатинаикоса" (102:106, в овертайме). Тем не менее московскому клубу удалось заразить город, в котором нет профессионального баскетбольного клуба, любовью к игре, более того, как признался ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов, город подал заявку на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ 2021 года.

Причина, по которой ЦСКА не смог провести две домашние игры в московском "Мегаспорте", - загруженность арены и других подходящих столичных объектов в период новогодних праздников. По словам президента армейцев Андрея Ватутина, Калининград прекрасно справился с организацией матчей. "Еще раз хочется сказать спасибо Калининграду, на обоих матчах были полные трибуны. Наверное, если бы выиграли и сегодня, то город можно было бы назвать "Кониградом". Город очень тепло нас принял, утром, выйдя из гостиницы, я зашел на рынок, там уже продавались валенки с логотипом ЦСКА, вот так оперативно местная промышленность реагирует на городские тренды", - сказал Ватутин ТАСС.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги с 11 победами. Московская команда прервала победную серию, впервые проиграв в последних четырех матчах. По словам Ватутина, от "Панатинаикоса" команда потерпела самое обидное поражение в текущем сезоне.

"Команда по ходу игры проявила характер, смогла вернуться, и надо было завершать матч победой в четвертой четверти. Но в какие-то моменты не хватало мудрости, понимания, как довести матч до победы, - сказал Ватутин. - Мы переборщили с героизмом, который не всегда к месту, иногда надо быть более терпеливым и мудрым".

"Возможно, это наше самое обидное поражение в этом сезоне, ведь все складывалось так, что мы должны были одержать победу. В овертайме мы промазали пять штрафных бросков, это тоже стало фактором, надломившим команду", - добавил президент ЦСКА.

В следующей игре Евролиги ЦСКА 10 января встретится в гостях с немецкой "Баварией".

Калининград в ожидании баскетбольных звезд

По словам Алиханова, приезд ЦСКА в Калининград воодушевил местных болельщиков. Обе игры армейцев прошли при аншлаге (арена вмещает около 7 тыс. зрителей). "Если снова возникнет необходимость, то наша арена готова принимать ЦСКА и Евролигу снова, - сказал Алиханов ТАСС. - При этом другие команды мы тоже будем рады видеть, потому что на удивление тепло были приняты обе игры армейцев. Вроде бы не баскетбольный город, но на обоих матчах аншлаг. В этом плане у Калининграда хорошие перспективы".