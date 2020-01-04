"Вашингтон" обыграл "Каролину". Овечкин, Кузнецов и Свечников набрали 5 очков на троих

ТАСС, 4 января. "Вашингтон" на выезде победил "Каролину" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Рихард Паник (23-я минута), Евгений Кузнецов (26), Ларс Эллер (43), Якуб Врана (45). У проигравших отличились Джордан Стаал (41), Теуво Терявяйнен (47) и Райан Дзингел (53).

Кузнецов, помимо гола, отметился результативной передачей, также в составе "Вашингтона" голевые пасы на счету форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова. Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал две результативные передачи.

"Каролина" нанесла больше бросков по воротам (41 против 29), однако 22-летний голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов сделал 38 сейвов (лучший результат в карьере) и был признан первой звездой матча. Второй звездой назвали Свечникова, третьей - Кузнецова.

По окончании первого периода Свечников в результате конфликта с одним из игроков "Вашингтона" выронил клюшку, нападающий столичной команды Ник Дауд подхватил ее и выбросил за пределы площадки. За это американец получил от арбитров большой дисциплинарный штраф (2+10). Болельщик, поймавший клюшку российского форварда, был в джерси с фамилией Свечникова на спине.

"Вашингтон" возглавляет таблицу Столичного дивизиона с 61 очком в 42 матчах. "Каролина" идет на четвертом месте (в зоне плей-офф) с 50 очками в 41 игре.