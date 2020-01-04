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НХЛ

"Даллас" победил "Детройт" в НХЛ, Худобин отразил 22 броска

Хоккеисты "Старз" одержали четвертую волевую победу подряд

ТАСС, 4 января. "Даллас" обыграл "Детройт" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей отличились Роопе Хинц (12-я минута), Радек Факса (22), Джо Павелски (32) и Андрей Секера (58), две шайбы хоккеисты "Далласа" забросили в меньшинстве. У проигравших гол на счету Дилана Ларкина (4).

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 22 из 23 бросков. Форварды "Старз" Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали.

"Даллас" одержал четыре волевые победы подряд и идет на третьем месте в таблице Центрального дивизиона с 52 очками в 42 матчах. "Детройт" занимает последнее место в Атлантическом дивизионе с 23 очками в 42 играх.

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