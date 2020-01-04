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НХЛ

Хоккеист "Вашингтона" Кузнецов считает, что игра Самсонова придала сил команде

В матче Национальной хоккейной лиги против "Каролины" российский вратарь отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи

ТАСС, 4 января. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Илья Самсонов внес решающий вклад в победу команды в матче чемпионата НХЛ против "Каролины". Такое мнение высказал его одноклубник, российский нападающий Евгений Кузнецов, которого цитирует пресс-служба "Вашингтона".

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"Вашингтон" в гостях обыграл "Каролину" со счетом 4:3. После двух периодов столичная команда вела со счетом 2:0, а все их пропущенные шайбы пришлись на третий период. Самсонов отразил 38 бросков и был признан первой звездой матча, а также второй звездой игрового дня.

"В первом периоде соперники выглядели довольно хорошо, - сказал Кузнецов, который был признан третьей звездой игрового дня. - Затем мы захватили контроль, но в какой-то момент у нас все развалилось. Хорошо, что Самсонов сумел остановить атакующий порыв соперника. Это придало нам сил".

В нынешнем сезоне НХЛ Самсонов 15 раз выходил на лед в составе "Вашингтона". В среднем за игру он пропускает 2,33 шайбы при проценте отраженных бросков 91,8. Матчей без пропущенных шайб на счету российского вратаря в этом сезоне НХЛ нет.

"Мне нравится, когда много бросают по моим воротам. Это была тяжелая игра, мы добились непростой победы. Хорошо, что команда сыграла как единое целое", - сказал Самсонов.

"Вашингтон" возглавляет Восточную конференцию НХЛ, набрав 61 очко после 42 игр. В следующем матче 5 января команда примет на своем льду "Сан-Хосе".

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