Бородавко: падение помешало Непряевой бороться за призы в спринте на "Тур де Ски"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Падение помешало российской лыжнице Наталье Непряевой бороться за призовые места в спринте классическим стилем в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Об этом ТАСС заявил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

Непряева в субботу заняла шестое место в спринте классическим стилем, который прошел в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

"Обидное падение Натальи не позволило побороться за призовые места, - сказал Бородавко. - Я Наталью еще не видел, но она упала как подкошенная, может ей по лыже ударили. Падение отбросило ее далеко назад и не позволило бороться с лидерами".

Победительницей стала словенка Анамария Лампич, в финальном забеге показавшая результат 3 минуты 3 секунды, второй финишировала норвежка Астрид Якобсен (отставание 0,22 секунды), третье место заняла американка Джессика Диггинс (+0,28). Непряева проиграла победительнице 15,30 секунды.

"Тур де Ски" завершится 5 января .