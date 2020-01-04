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"Тур де Ски"

Вяльбе: лыжница Непряева имела возможность хорошо выступить в спринте на "Тур де Ски"

Россиянка заняла последнее место в финале, упав в начале гонки

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россиянка Наталья Непряева имела шансы на успешный результат в спринтерской гонке классическим стилем на этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Такое мнение высказала ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Непряева заняла последнее, шестое место в финале спринта, упав в начале гонки. Победительницей стала словенка Анамария Лампич.

"Шансы на успех в спринте у нее были. Она хорошо проехала предыдущие забеги, в том числе и те, в которых она стала "лаки лузером" (спортсмен, не пробившийся в следующий этап напрямую, но показавший лучшее время среди остальных отставших - прим. ТАСС). Что касается падения в финале, то так бывает. Никто ей не мешал, она сама упала", - сказала Вяльбе.

В общем зачете "Тур де Ски" перед последним этапом лидерство сохраняет норвежка Тереза Йохауг, которая в спринте выбыла в полуфинале, ее промежуточный результат - 1 час 53 минуты 57 секунд. Второе место занимает норвежка Астрид Якобсен (отставание 3 секунды), третьей идет Непряева (+14). Заключительная гонка "Тур де Ски" у женщин - масс-старт на 10 км свободным стилем - пройдет 5 января.

Теги
Вяльбе, Елена Валерьевна"Тур де Ски"
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