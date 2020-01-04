Роман Ротенберг: россияне в полуфинале МЧМ со шведами старались играть дисциплинированно

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты молодежной сборной России постарались действовать дисциплинированно в полуфинале чемпионата мира с командой Швеции. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг.

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Россияне в полуфинале турнира в Чехии в овертайме обыграли команду Швеции со счетом 5:4.

"Всем спасибо за поддержку, команда это чувствует, это очень важно. Завтра самая важная игра, готовимся к ней. Дисциплина - мать победы, как говорил Суворов. Сегодня игроки это показали", - сказал Ротенберг.

Финал, в котором сборная России сыграет с победителем матча между командами Канады и Финляндии, начнется 5 января в 21:00 мск.