{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Молодежный чемпионат мира по хоккею

Роман Ротенберг: россияне в полуфинале МЧМ со шведами старались играть дисциплинированно

Сборная России победила в овертайме со счетом 5:4
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты молодежной сборной России постарались действовать дисциплинированно в полуфинале чемпионата мира с командой Швеции. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Федерации хоккея России, глава штаба национальной сборной России Роман Ротенберг.

На эту тему
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею

Россияне в полуфинале турнира в Чехии в овертайме обыграли команду Швеции со счетом 5:4.

"Всем спасибо за поддержку, команда это чувствует, это очень важно. Завтра самая важная игра, готовимся к ней. Дисциплина - мать победы, как говорил Суворов. Сегодня игроки это показали", - сказал Ротенберг.

Финал, в котором сборная России сыграет с победителем матча между командами Канады и Финляндии, начнется 5 января в 21:00 мск.

Реклама на ТАСС
Молодежный чемпионат мира по хоккею
Третьяк: голкипер Мифтахов хорошо вошел в полуфинальный матч молодежного ЧМ
Вратарь сменил Ярослава Аскарова после четвертой пропущенной шайбы на 45-й минуте встречи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС