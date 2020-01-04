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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Эксперт: российские хоккеисты провели героический полуфинал против шведов на МЧМ

По словам бывшего тренера молодежной сборной Петра Воробьева, россияне проявили характер и заслужили победу

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Сборная России провела героический матч против шведских хоккеистов в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России и бывший наставник молодежной сборной страны Петр Воробьев.

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Россияне в овертайме победили команду Швеции со счетом 5:4, встреча прошла в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей. Сборная России в 14-й раз сыграет в финале молодежного чемпионата мира, россияне четырежды становились победителями первенства и девять раз завоевывали серебряные медали. В другом полуфинале в субботу сборная Канады сыграет с действующим чемпионом турнира - командой Финляндии. Начало матча - 21:00 мск.

"Ребята сыграли здорово, проявили характер и мастерство, заслуженно победили. Не думаю, что первая шайба оказала на нас какое-то разрушительное действие, но и игра в тот момент складывалась в нашу пользу, мы получили пятиминутное преимущество, а вот если бы не было такого преимущества, то неизвестно, что могло получиться бы. Шведы тоже мастеровитая команда, способная не только сравнять счет, но и выйти вперед. Матч получился героическим как для нас, так и для шведов, но героями в итоге стали наши, и это очень здорово", - сказал Воробьев.

"Посмотрите, сколько удалений мы сегодня получили. Как и говорили - не надо удаляться, так и получили три шайбы в меньшинстве. Вот это не очень хорошая тенденция, надо уже начать включать голову. Думать, где можно сыграть перед воротами, где нет, тем более, это чемпионат мира", - добавил специалист.

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