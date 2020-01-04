Эксперт: финны будут для российских хоккеистов более сложным соперником в финале МЧМ

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Сборная Финляндии является более сложным соперником для российской команды на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), чем канадцы. Такое мнение ТАСС в субботу высказал заслуженный тренер России и бывший наставник молодежной сборной страны Петр Воробьев.

В субботу россияне в овертайме победили команду Швеции со счетом 5:4, встреча прошла в чешской Остраве в присутствии 8693 зрителей. Сборная России в 14-й раз сыграет в финале молодежного чемпионата мира, россияне четырежды становились победителями первенства и девять раз завоевывали серебряные медали. В другом полуфинале в субботу сборная Канады сыграет с действующим чемпионом турнира - командой Финляндии. Начало матча - 21:00 мск.

"Финны на последних чемпионатах, в том числе и взрослых, очень отличаются своей дисциплинированностью, это психологически крепкая команда, с ними будет непросто. Но ждем второго полуфинала, матча между финнами и канадцами", - отметил Воробьев.

Сборная России на групповом этапе турнира разгромила канадскую команду с рекордным счетом 6:0. Эта победа россиян стала крупнейшей над канадцами в истории молодежных чемпионатов мира, до этого самым крупным был счет 5:3 - в финале чемпионата мира 2011 года.

"Финал - это совсем другая история, другие нервы. Мы знаем, что канадцы очень хорошо начинают игру, хотя с нами вот так не получилось, - отметил Воробьев. - У меня такое ощущение, что мы в финале попадем на финнов, на этом чемпионате мира это более сложный соперник".

"Но независимо от соперника, мы ни от чего не можем быть застрахованы. Посмотрите, каким драматичным получился полуфинал со шведской сборной. В финале победит тот, у кого нервы будут крепче, кто будет успешнее", - заключил собеседник агентства.