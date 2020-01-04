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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборные России и Канады по хоккею девятый раз сыграют между собой в финале молодежного ЧМ

Встреча начнется в 21:00 мск

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России в финале молодежного чемпионата мира в чешской Остраве сыграют против команды Канады. Это будет вторая встреча соперников на нынешнем турнире и девятая на чемпионатах мира в игре за золотые медали.

В предыдущий раз россияне и канадцы играли друг против друга на предварительной стадии в группе В. Тогда сборная России неожиданно разгромила соперника со счетом 6:0, одержав свою самую крупную победу над ним в истории чемпионатов мира. Подопечные Валерия Брагина забросили по три шайбы в первом и втором периодах, отличились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и капитан команды Григорий Денисенко.

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Тот матч запомнился еще и тем, что по его окончании капитан канадцев Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения российского гимна, чем возмутил российских игроков. Федерации хоккея Канады и самому Хэйтону пришлось извиняться. Россияне же в игре с канадцами затратили немало сил, что сказалось на следующий день в поединке с командой США. Тот матч сборная России проиграла со счетом 1:3.

На пути к финалу россияне после поединков с чехами (3:4), канадцами и американцами больше не проигрывали. Подопечные Брагина в заключительном матче предварительного этапа обыграли команду Германии (6:1), причем поражение от немцев оставляло россиян за бортом плей-офф. Переехав из Остравы в Тршинец, сборная России обыграла в четвертьфинале швейцарцев со счетом 3:1. Драматично сложилась игра в полуфинале со шведами: пропустив на первой минуте, россияне затем повели со счетом 3:1, после чего пропустили в меньшинстве три гола. Российские хоккеисты сумели отыграться в третьем периоде и забросили победную шайбу уже в овертайме.

Что касается канадцев, то поражение от россиян стало пока единственным для них на турнире, за ним последовали победы в группе над немцами (4:1), чехами (7:2) и в четвертьфинале над словаками (6:1). При этом в матче со сборной России едва тяжелую травму не получил фаворит драфта Национальной хоккейной лиги следующего года нападающий Алексис Лафренье, он восстановился только к плей-офф, отличился в игре со словаками, а также принял участие в разгроме действующих чемпионов мира финнов (5:0), забив им дважды в полуфинале.

Финал сборных России и Канады начнется в 21:00 мск. В последний раз обе команды в решающем матче турнира играли в 2015 году в Торонто, тогда россияне, также возглавляемые Брагиным, уступали со счетом 1:5 и едва не догнали соперника, забросив три шайбы подряд. В финальных очных матчах на счету россиян и канадцев по четыре победы.

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