Канадские хоккеисты разгромили финнов и сыграют со сборной России в финале молодежного ЧМ

Шайбы забросили Коннор Макмайкл (2-я минута), Алексис Лафренье (4, 38), Джейми Драйсдейл (4) и Тай Делландреа (15). Нападающий сборной Финляндии Сампо Ранта на 10-й минуте был удален на 10 минут за неспортивное поведение после броска в голкипера канадцев после свистка.

ОСТРАВА /Чехия/ 4 января. /ТАСС/. Сборная Канады победила команду Финляндии со счетом 5:0 в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 8693 зрителей.

Лафренье, восстановившийся после полученной травмы в игре группового этапа против сборной России (0:6), сыграл вторую подряд встречу. В активе форварда, который является фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), восемь очков (4 гола + 4 результативные передачи) в четырех матчах турнира. Капитан канадцев Барретт Хэйтон, записавший себе в актив две голевые передачи, набрал 11 очков (5+6) в шести встречах и вышел в лидеры гонки бомбардиров турнира, сравнявшись со шведом Самуэлем Фагемо (7+4). В первой половине третьего периода Хэйтон покинул площадку после падения.

Канадцы во второй раз на текущем чемпионате мира забросили в ворота соперников четыре шайбы в ходе первого периода, что является лучшим результатом турнира. Ранее канадцы выигрывали первую двадцатиминутку со счетом 4:0 в заключительной игре группового этапа против команды Чехии (7:2).

В другом полуфинальном матче ранее в субботу сборная России обыграла в овертайме команду Швеции (5:4), она станет соперником сборной Канады в финале турнира. Канадцы в 29-й раз сыграют в финале молодежного чемпионата мира, 17 раз канадские хоккеисты завоевывали золотые медали турнира и 11 раз - серебряные. Канадская сборная пять раз встречалась в финале с командой СССР (три победы) и девять раз со сборной России (пять побед). Матч за бронзу между шведами и финнами пройдет в воскресенье и начнется в 17:00 мск.

Финал турнира также состоится в воскресенье, начало - 21:00 мск.