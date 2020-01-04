Хантер считает, что в хоккее нет ничего лучше противостояния сборных России и Канады

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Главный тренер молодежной сборной Канады Дэйл Хантер считает, что в мировом хоккее нет ничего лучше матчей между сборными России и Канады. Такое мнение он высказал журналистам.

В воскресенье сборные России и Канады сыграют в финале молодежного чемпионата мира.

"Нет ничего лучше матчей между сборными России и Канады. Помню, как смотрел матчи в школе", - сказал Хантер.

В матче группового этапа российские хоккеисты разгромили канадцев со счетом 6:0, нанеся им самое крупное поражение в истории турниров. "Мы забыли о прошлых матчах, впереди новая игра. Я и после той игры говорил, что не все кончено, мы двигаемся дальше. Это стало для нас уроком, с тех пор мы стали лучше играть в обороне", - отметил главный тренер молодежной сборной Канады.

Финал молодежного чемпионата мира состоится в Остраве и начнется в 21:00 мск.