Финал мечты. Сборная России по хоккею сыграет за золото молодежного ЧМ с канадцами

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная России в овертайме победила команду Швеции со счетом 5:4 в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии. Ее соперником в финале будет команда Канады, разгромившая действующих чемпионов мира финнов. Перед началом игры россиян и шведов тренеры обеих команд говорили о том, что у соперников схожие сильные стороны. Главными козырями сборных России и Швеции являются контроль шайбы, быстрые перемещения по льду и игра в пас. Помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов подчеркивал, что ключом к победе в полуфинале должен стать контроль шайбы, отметив важность удачной игры на вбрасываниях. Но уже в первой смене лучший хоккеист чемпионата мира по игре на вбрасываниях Давид Густафссон вчистую выиграл два единоборства, после второго из них Расмус Сандин щелчком от синей линии открыл счет на 16-й секунде встречи.

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Не уступить по вбрасываниям российским хоккеистам не удалось (21:37), зато получился прессинг по всей площадке, о котором перед матчем также говорил Ларионов. Сборная России быстро возвращала шайбу себе и на протяжении большего количества игрового времени владела инициативой. После пропущенной шайбы россияне провели ударную десятиминутку, шведы помогли сборной России недисциплинированной игрой. Сначала на скамейку штрафников отправился Александр Хольц, а затем большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан лучший бомбардир турнира Нильс Хёгландер, грубо атаковавший в голову капитана российской команды Григория Денисенко. Первое удаление реализовал Иван Морозов, забросивший свою дебютную шайбу на турнире, а за грубость против капитана шведов наказал Хованов. Но больше реализовать пятиминутное удаление российским хоккеистам не удалось. Уже в равных составах третью шайбу забросил Соколов после грубейшей ошибки вратаря шведской команды Хуго Альнефельта, которой клюшкой как следует не попал по шайбе и выложил ее точно на российского нападающего. После получения довольно комфортного преимущества в счете дисциплина подвела уже российскую сборную - неоправданное удаление получил Александр Романов. В большинстве свою седьмую шайбу на чемпионате мира забросил лучший снайпер турнира Самуэль Фагемо. Тут же шведы могли сравнять счет: защитник Тобиас Бьорнфут мощным броском завершил сольный проход из своей зоны, шайба прошила неуверенно действовавшего Ярослава Аскарова и покатилась в его ворота, но защитник Даниил Журавлев технично вытащил ее с ленточки ворот, подстраховав своего голкипера. Переиграли в равных составах Шведские хоккеисты здорово начали второй период, выдав свой лучший отрезок в матче. Гол Сандина в большинстве на 12-й минуте периода стал логичным завершением отрезка. Но после пропущенной шайбы российские хоккеисты взяли инициативу в свои руки и не упускали ее до конца игры. Россияне должны были повести в счете еще во второй 20-минутке, но, возможно, лучший сейв турнира совершил Альнефельт, отразивший шайбу клюшкой после броска Кирилла Марченко, казалось бы, уже в пустой угол. В третьем периоде россияне, как им свойственно, на ровном месте создали себе проблемы и оказались в роли догоняющих. Шведы реализовали большинство усилиями другого защитника - Нильса Лундквиста. Шведы без Хёгландера поменяли розыгрыш большинства, больше используя щелчки защитников, что и принесло результат.

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"Немножко эмоции перехлестывали, удаления опять чуть не стоили нам игры, а так, мы все разобрали, готовились. Ничего неожиданного не было. У нас один игрок, который играет наверху, действовал неправильно. Потом мы это поправили", - отметил после матча главный тренер сборной России Валерий Брагин. После пропущенной шайбы Амир Мифтахов заменил Аскарова на последнем рубеже обороны российской команды. "Не сказать, что Аскаров сыграл плохо. Надо посмотреть еще, что там были за помехи. Но в таких играх вратарь должен выручать", - пояснил Брагин. Россияне бросились отыгрываться, и через четыре минуты Соколов после индивидуального прохода отправил шайбу в ближний угол ворот Альнефельта, оформив дубль. Российские хоккеисты переигрывали соперника в игре "пять на пять" большую часть матча, за исключением того самого отрезка в первые 10 минут второго периода. "Шведы не удивили, ожидали от них такой игры. Они хорошо играют в большинстве, мы знали об этом, удаления нас опять подвели, весь турнир нас преследуют. Но я считаю, что мы хорошо к ним подготовились, в равных составах были сильнее, не дали им ничего сделать", - отметил Хованов. Удачный выход Мифтахова Сборная России больше заслуживала победы в основное время, но хладнокровия в реализации атак команде Брагина не хватило. Два хороших момента было и у шведов, но в ближнем бою блестяще себя показал Мифтахов. Он же выручил и в овертайме после выхода один на один Фагемо. На четвертой минуте овертайма Морозов завершил точным броском сольный проход и поставил эффектную точку в матче, принеся сборной России заслуженную победу. "Наверное, это самый сумасшедший и нервный матч в моей карьере, - сказал Морозов. - Хорошо, что сейчас получилось забить, главное, что команда выиграла. Все понимают, что завтра главный матч за золото, надо его выигрывать".

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Брагин не в первый раз решается на позднюю замену вратаря в ключевых матчах. На молодежном чемпионате мира 2012 года по ходу полуфинала с канадцами при счете 6:1 Андрей Василевский пропустил четыре шайбы подряд. Его заменил Андрей Макаров, который отразил несколько сложных бросков и помог команде удержать победу. Тогда Макаров блестяще провел и финальный матч, отразив 57 бросков, но россияне уступили шведам со счетом 0:1 в овертайме. "Я очень переживал за Мифтахова, поскольку в такую игру сразу очень тяжело войти, - отметил в беседе с ТАСС президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. - У него хороший характер, тренерам было виднее, он молодец, вошел в игру. Это бойцы, у нас растут новые звездочки, они показали настоящий характер. Сколько нужно мужества, характера, чтобы переломить ход такой игры". Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил хорошую дисциплину российских игроков в полуфинальном матче. "Завтра самая важная игра, готовимся к ней. Дисциплина - мать победы, как говорил Суворов. Сегодня игроки это показали", - сказал Ротенберг. Брагин отметил, что финальный матч, скорее всего, начнет Мифтахов. Финал мечты За золотые медали и титул чемпионов мира среди молодежных команд сборная России поспорит со своим самым принципиальным соперником - командой Канады. Российские хоккеисты сыграют в решающем матче впервые с 2016 года. На групповом этапе сборная России разгромила канадцев со счетом 6:0, нанеся им самое крупное поражение в истории молодежных чемпионатов мира. В той встрече травму получил фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Алексис Лафренье. К плей-офф Лафренье восстановился, а в полуфинале забросил две шайбы в ворота финнов (5:0). Всего сборные России и Канады встречались на молодежных чемпионатах мира 26 раз. Россияне одержали 12 побед при 13 поражениях, одна встреча завершилась вничью.

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