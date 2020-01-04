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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Автор победной шайбы Морозов назвал полуфинал МЧМ самым сумасшедшим матчем в карьере

Нападающий забросил победную шайбу в овертайме
Иван Морозов (слева) AP Photo/Petr David Josek
Описание
Иван Морозов (слева)
© AP Photo/Petr David Josek

ОСТРАВА /Чехия/, 4 января. /ТАСС/. Нападающий сборной России Иван Морозов назвал полуфинальную встречу молодежного чемпионата мира по хоккею со шведами самым нервным и сумасшедшим матчем в своей карьере. Об этом Морозов рассказал журналистам.

В субботу сборная России со счетом 5:4 в овертайме победила команду Швеции.

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"Наверное, это самый сумасшедший и нервный матч в моей карьере. Мы хорошо реализовали большинство в начале матча. Все понимали, что это наша игра и мы должны быть в финале", - отметил Морозов.

До полуфинала Морозов не забросил на чемпионате мира ни одной шайбы, но отметился двумя голами в ворота шведов, в том числе и победным. "Видимо, чего-то не хватало до этого. Хорошо, что сейчас получилось, главное, что команда выиграла. Все понимают, что завтра главный матч за золото, надо его выигрывать", - подчеркнул Морозов.

Финал состоится в Остраве в воскресенье. Сборная России сыграет с победителем полуфинального матча между командами Канады и Финляндии, который пройдет в субботу и начнется в 21:00 мск.

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