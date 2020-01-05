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Australian Open

Джокович считает возможным вариант переноса начала Australian Open

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года, сейчас огнем охвачены значительные территории в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория
Новак Джокович EPA-EFE/DARREN ENGLAND
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/DARREN ENGLAND

ТАСС, 5 января. Сербский теннисист Новак Джокович считает, что стоит рассмотреть возможность переноса начала Открытого чемпионата Австралии из-за лесных пожаров. Комментарий игрока приводит американское издание The New York Times.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в последнем находится Мельбурн, где проводится Открытый чемпионат Австралии.

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"Если сложившаяся ситуация будет сказываться на здоровье игроков, то мы обязательно должны рассмотреть вариант переноса старта турнира, - сказал Джокович. - Я думаю, если воздух в Мельбурне и Сиднее дальше будет ухудшаться, то нам нужно будет разработать некоторые правила по этому поводу. Турнир в Австралии проходит в определенное время, будет сложно изменить расписание, но самое важное для нас - здоровье игроков".

Начало матчей основной сетки Открытого чемпионата Австралии запланировано на 20 января. Призовой фонд турнира составит 49,1 млн долларов.

32-летний Джокович находится на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, пятикратным чемпионом Уимблдона, трехкратным победителем Открытого чемпионата США и победителем Открытого чемпионата Франции, также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Джокович является президентом совета игроков ATP.

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