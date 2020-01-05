Ларионов: хоккеисты РФ в финале молодежного ЧМ должны провести лучший матч в жизни

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Все игроки сборной России должны в финале молодежного чемпионата мира по хоккею с канадцами провести лучший матч в жизни. Такое мнение высказал журналистам помощник главного тренера сборной России Игорь Ларионов.

"Дисциплина - это номер один. 22 игрока, которые сегодня выйдут на лед, должны провести лучший матч в своей жизни. Каждый должен дать чуть-чуть больше, чем просто выложиться полностью, потому что копить энергию уже нет смысла. Понятно, что эмоционально и физически все устали, но молодежь умеет восстановиться", - отметил Ларионов.

"Мы сегодня играем в принципе как гостевой матч. Большая часть болельщиков будет из Канады, мы ребят подготовим к этому. Важно спокойствие, компактность действий и внимательное отношение к деталям", - добавил он.

Сборные России и Канады восемь раз встречались между собой в финалах молодежных чемпионатов мира. В активе каждой из команд по четыре победы. Сборная Канады является самой титулованной командой молодежных чемпионатов мира, имея в активе 17 побед. Отечественные хоккеисты 13 раз выигрывали золотые медали, четыре из которых в российский период.