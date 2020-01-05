Последний бой. Сборные России и Канады сойдутся в финале молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в финале молодежного чемпионата мира в чешской Остраве сыграет против команды Канады. Встреча пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск. Противостояния между сборными России и Канады по хоккею на любом уровне всегда вызывают большой интерес у публики в обеих странах. Две самые титулованные сборные мирового хоккея и молодежных чемпионатов мира в частности раз за разом выдают спектакли, сценарии которых сложно повторить и невозможно предсказать.

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В двух последних финалах между сборными России и Канады (2011, 2015) ситуация на льду переворачивалась за считанные минуты с ног на голову, оба раза российскую команду возглавлял нынешний главный тренер Валерий Брагин. В 2011 году в Баффало канадцы вели со счетом 3:0 после двух периодов, но в заключительной двадцатиминутке пропустили пять безответных шайб. Спустя четыре года родоначальники хоккея вели со счетом 5:1, после чего пропустили три безответные шайбы и с трудом удержали победу. Схожий сценарий был и в полуфинале чемпионата мира 2012 года, когда россияне выигрывали 6:1 к середине третьего периода, но едва не упустили преимущество, закончив встречу со счетом 6:5. "Нет ничего лучше матчей между сборными России и Канады. Помню, как смотрел матчи в школе", - отметил главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер. В игре обеих команд на нынешнем чемпионате мира сочетаются лучшие черты советской (российской) и канадской школ хоккея. Российские хоккеисты на протяжении всего турнира действуют первым номером и переигрывают соперников в контроле шайбы и движении. При этом россияне не уступают и в борьбе у бортов, что исторически является козырем канадцев, но и родоначальники хоккея на чемпионате мира дорожат шайбой и разыгрывают красивые комбинации. Воскресным вечером любителей хоккея будет ждать еще один исторический финал, в котором нет фаворита. По пути к решающему матчу сборная России уступила в группе чехам (3:4), разгромила канадцев (6:0), проиграла команде США (1:3) и оказалась сильнее немцев (6:1). В четвертьфинале были обыграны швейцарцы (3:1), а в полуфинале - шведы (5:4 в овертайме). Для канадцев поражение от сборной России стало единственным. На предварительном этапе они победили американцев (6:4), немцев (4:1) и чехов (7:2), в четвертьфинале разгромили словаков (6:1), а в полуфинале - финнов (5:0). Козырь россиян - атака Сборная России хоть и проводила свой полуфинальный матч на четыре часа раньше, вряд ли получит от этого преимущество. Во встрече со шведами команда Брагина отдала для победы значительно больше сил, чем канадцы, которые предопределили исход своего полуфинала уже в первом периоде. Игра российских хоккеистов внушает оптимизм. Сильная шведская команда была практически вчистую переиграна при игре в равных составах, а по итогам всей встречи россияне перебросали соперника - 44-25.

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По-прежнему подводит сборную России дисциплина. В полуфинале неоправданные нарушения правил едва не стоили российской команде игры. Шведы трижды из пяти попыток реализовали численное преимущество, что заставило российских болельщиков нервничать, а хоккеистам тратить намного больше сил. Сборная Канады на этом турнире реализовала 12 из 27 попыток в большинстве (44,44%). На последнем рубеже в полуфинале неуверенную игру показал 17-летний вратарь Ярослав Аскаров, который после четвертой пропущенной шайбы был заменен на Амира Мифтахова. Он сделал несколько ключевых спасений и сумел не пропустить, дав шанс партнерам отыграться и вырвать победу. По словам Брагина, именно Мифтахов с большой долей вероятности начнет финальный матч. Подобная практика замены вратаря в решающих встречах Брагиным успешно применяется не впервые, поэтому нервничать россиянам не стоит, тем более что именно Мифтахов не пропустил от канадцев ни одной шайбы в игре группового этапа. На молодежном чемпионате мира 2012 года по ходу полуфинала с канадцами при счете 6:1 в пользу россиян Андрей Василевский пропустил четыре шайбы подряд. Его заменил Андрей Макаров, который отбил несколько сложных бросков и помог команде удержать победу. Тогда Макаров блестяще провел и финальный матч, отразив 57 бросков, но россияне уступили шведам со счетом 0:1 в овертайме. В последних матчах у сборной России стала получаться игра в большинстве. Если в трех стартовых встречах турнира россияне не забросили ни одной шайбы, имея численное преимущество, то в трех последующих реализовали большинство семь раз. Лидером по результативности в составе российской команды является Александр Хованов (3 гола + 5 результативных передач). Но россияне сильны не индивидуальностями, а командной игрой. Три тройки нападающих нацелены на атаку, комбинационную игру и создание моментов, а роль лидера в конкретно взятом матче может взять на себя кто угодно. "С нашей стороны в финале никакой закрытой игры не будет. Мы будем также агрессивно играть. Важно будет грамотно действовать тактически", - отметил Брагин. Канадцы готовы к мести В матче группового этапа нынешнего турнира сборная России нанесла канадцам самое крупное поражение в их истории на молодежных чемпионатах мира, разгромив соперника со счетом 6:0. В той встрече травму получил фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Алексис Лафренье. К плей-офф Лафренье восстановился, а в полуфинале забросил две шайбы в ворота финнов (5:0).