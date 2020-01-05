Российская лыжница Непряева стала второй по итогам "Тур де Ски"

В воскресенье Йохауг выиграла заключительный этап многодневки, норвежка преодолела 10-километровую дистанцию масс-старта вольным стилем за 34 минуты 21,6 секунды. Второе место заняла еще одна норвежка Хейди Венг (отставание 50,3 секунды), третьей - ее соотечественница Ингвильд Эстберг (+54,5). Россиянка Наталья Непряева финишировала четвертой (+57,1).

ТАСС, 5 января. Норвежка Тереза Йохауг одержала победу в общем зачете многодневной лыжной гонки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Российская лыжница Непряева стала шестой в спринте на "Тур де Ски"

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Россиянка Анна Нечаевская стала 22-й (+3.46,7), Лидия Дуркина - 24-й (+3.59,2), Яна Кирпиченко - 27-й (+4.19,2), Диана Голован - 30-й (+4.52,5), Алиса Жамбалова - 32-й (+5.14,2), Анна Жеребятьева - 35-й (+6.04,3).

В общем зачете победу одержала Йохауг, ее результат за семь этапов составил 2 часа 28 минут 18,6 секунды, Непряева стала второй (+1.11,1), третье место заняла Эстберг (+1.17,5).

Йохауг стала трехкратным победителем "Тур де Ски", 24-летняя Непряева второй сезон подряд финишировала второй. Непряева является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года в эстафете, помимо этого спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира - 2019 в Зефельде.

Позднее в воскресенье состоится заключительный этап у мужчин, в 17:15 мск начнется масс-старт свободным стилем на 10 км.