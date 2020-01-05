{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
"Тур де Ски"
Обновлено 

Российская лыжница Непряева стала второй по итогам "Тур де Ски"

Победу в многодневной гонке одержала норвежка Тереза Йохауг
Наталья Непряева EPA-EFE/URS FLUEELER
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 5 января. Норвежка Тереза Йохауг одержала победу в общем зачете многодневной лыжной гонки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме.

В воскресенье Йохауг выиграла заключительный этап многодневки, норвежка преодолела 10-километровую дистанцию масс-старта вольным стилем за 34 минуты 21,6 секунды. Второе место заняла еще одна норвежка Хейди Венг (отставание 50,3 секунды), третьей - ее соотечественница Ингвильд Эстберг (+54,5). Россиянка Наталья Непряева финишировала четвертой (+57,1).

На эту тему
Российская лыжница Непряева стала шестой в спринте на "Тур де Ски"

Россиянка Анна Нечаевская стала 22-й (+3.46,7), Лидия Дуркина - 24-й (+3.59,2), Яна Кирпиченко - 27-й (+4.19,2), Диана Голован - 30-й (+4.52,5), Алиса Жамбалова - 32-й (+5.14,2), Анна Жеребятьева - 35-й (+6.04,3).

В общем зачете победу одержала Йохауг, ее результат за семь этапов составил 2 часа 28 минут 18,6 секунды, Непряева стала второй (+1.11,1), третье место заняла Эстберг (+1.17,5).

Йохауг стала трехкратным победителем "Тур де Ски", 24-летняя Непряева второй сезон подряд финишировала второй. Непряева является бронзовой призеркой Олимпийских игр 2018 года в эстафете, помимо этого спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира - 2019 в Зефельде.

Позднее в воскресенье состоится заключительный этап у мужчин, в 17:15 мск начнется масс-старт свободным стилем на 10 км.

Теги
"Тур де Ски"
Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по покупке двух футболистов "Вулверхэмптона"
Клуб из Манчестера намерен приобрести нападающего и полузащитника
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС