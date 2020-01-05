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"Тур де Ски"

Вяльбе назвала прекрасным результатом второе место Непряевой на "Тур де Ски"

Глава Федерации лыжных гонок России отметила, что бороться норвежкой Терезой Йохауг на сегодняшний момент очень сложно
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Россиянка Наталья Непряева показала великолепный результат на многодневной лыжной гонке "Тур де Ски", заняв итоговое второе место. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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Победу в женском зачете "Тур де Ски" одержала норвежка Тереза Йохауг, ее результат за семь этапов составил 2 часа 28 минут 18,6 секунды. Непряева стала второй (+1.11,1), третье место заняла еще одна норвежка Ингвильд Эстберг (+1.17,5). Йохауг стала трехкратным победителем "Тур де Ски", Непряева второй сезон подряд финишировала второй.

"Второе место Натальи Непряевой - это прекрасный результат. Надо быть объективными, сейчас очень сложно бороться [с Йохауг], но мы тренируемся, готовимся, и надеемся на успех. Для Натальи это очень-очень хороший результат, просто супер", - отметила Вяльбе.

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"Тур де Ски"
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