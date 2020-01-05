Вяльбе назвала прекрасным результатом второе место Непряевой на "Тур де Ски"

Победу в женском зачете "Тур де Ски" одержала норвежка Тереза Йохауг, ее результат за семь этапов составил 2 часа 28 минут 18,6 секунды. Непряева стала второй (+1.11,1), третье место заняла еще одна норвежка Ингвильд Эстберг (+1.17,5). Йохауг стала трехкратным победителем "Тур де Ски", Непряева второй сезон подряд финишировала второй.

"Второе место Натальи Непряевой - это прекрасный результат. Надо быть объективными, сейчас очень сложно бороться [с Йохауг], но мы тренируемся, готовимся, и надеемся на успех. Для Натальи это очень-очень хороший результат, просто супер", - отметила Вяльбе.