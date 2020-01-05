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"Тур де Ски"

Колобков: российские лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к любым победам

Россиянин Александр Большунов стал победителем многодневной гонки, его соотечественник Сергей Устюгов стал вторым
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Результаты российских лыжников по итогам многодневки "Тур де Ски" говорят о том, что они отлично подготовлены к сезону и готовы к любым победам. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Лыжник Александр Большунов стал победителем многодневной гонки "Тур де Ски"

Россиянин Александр Большунов стал победителем многодневной гонки, его соотечественник Сергей Устюгов стал вторым. В женском зачете россиянка Наталья Непряева второй год подряд заняла вторую строчку.

"Эта многодневная лыжная гонка - одна из самых престижных. И, конечно, я рад, что наши ребята показали блестящий результат - Александр Большунов выиграл общий зачет, а Сергей Устюгов стал вторым. Прекрасно выступила Наталья Непряева, выигравшая второе место в женском зачете. Все это говорит о том, что наши лыжники отлично подготовлены к сезону и готовы к победам", - сказал Колобков.

23-летний Большунов - трехкратный серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, также в его активе четыре серебряные награды чемпионата мира, в прошлом сезоне россиянин занял второе место в общем зачете Кубка мира. 27-летний Устюгов - двукратный чемпион мира, четырехкратный серебряный и бронзовый призер мировых первенств. 24-летняя Непряева является бронзовым призером Олимпийских игр, помимо этого спортсменка дважды становилась бронзовым призером чемпионата мира.

Теги
Колобков, Павел Анатольевич"Тур де Ски"
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