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"Тур де Ски"

Тренер: второе место Непряевой на "Тур де Ски" можно считать успехом

Российская лыжница сумела показать второй результат по итогам многодневки второй год подряд

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Второе место российской лыжницы Натальи Непряевой в многодневке "Тур де Ски" можно считать успехом, поскольку его она заняла его в жесточайшей борьбе с соперницами. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье тренер спортсменки Юрий Бородавко.

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Непряева стала второй на "Тур де Ски" второй год подряд. В прошлый раз ее опередила двукратная олимпийская чемпионка Ингвильд Эстберг, сейчас - еще одна норвежка девятикратная чемпионка мира Тереза Йохауг. Традиционно соревнования завершал подъем лыжниц по горнолыжной трассе в итальянском Валь-ди-Фьемме.

"Наташа сумела сохранить второе место в жесточайшей борьбе с конкурентками, которые сильнее в таком компоненте как подъем в гору. Эстберг и Хейди Венг всегда отличались высокими скоростями на подъеме в гору. Для нее это успех, она шагнула на ступеньку выше", - сказал Бородавко.

В общем зачете Йохауг победила с большим для лыжных гонок преимуществом - больше минуты. В прошлом году норвежка пропускала "Тур де Ски" для подготовки к чемпионату мира, на котором завоевала три золота и серебро.

"Первая ли Непряева среди людей? Я скажу так: она одна из сильнейших лыжниц в мире, мы так очертили этот круг", - отметил специалист.

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"Тур де Ски"
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