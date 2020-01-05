Сборная Швеции стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Сборная Швеции по хоккею победила команду Финляндии со счетом 3:2 в матче за третье место молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Встреча прошла в Остраве в присутствии 7954 зрителей.

Сборные России и Канады сойдутся в финале молодежного ЧМ по хоккею

Последний бой. Сборные России и Канады сойдутся в финале молодежного ЧМ по хоккею

В составе шведов отличились Расмус Сандин (13-я минута), Самуэль Фагемо (31) и Линус Оберг (34). У финнов отличились Патрик Пуйстола (9) и Матиас Маччелли (20). Матч команд на групповом этапе завершился победой шведов в овертайме (3:2).

Фагемо, также отдавший голевую передачу, вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира, набрав 13 очков (8 шайб + 5 голевых передач) в семи встречах. Также он на данный момент является лучшим снайпером турнира. Сандин стал 12-м защитником в истории молодежных чемпионатов мира, записавшим в свой актив 10 очков на турнире (3+7).

В полуфинале сборная Швеции в овертайме проиграла сборной России (4:5), финны уступили команде Канады (0:5). Сборная Швеции в седьмой раз завоевала бронзовые медали турнира, также они дважды становились победителями и 11 раз серебряными призерами чемпионата мира. Финны на прошлом турнире завоевали золотые медали.

Финал между сборными России и Канады пройдет позднее в воскресенье, начало матча - 21:00 мск.