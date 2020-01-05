Фетисов: Товбулатов помог сохранить в 90-х годах в России интерес к хоккею

Бывший владелец и вице-президент "Спартака" Товбулатов скончался в субботу на 68-м году жизни от рака легких. Он был учредителем и президентом международного турнира Кубок "Спартака", проводившегося летом с 1994 по 2007 год. С 1994 по 2001 год на турнире играла команда "Звезды России", в составе которой выступало большинство игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая Фетисова. В ноябре 1994 года во время локаута в НХЛ Товбулатов организовал турне "Звезд" по ряду российских городов, в рамках которого они сыграли шесть матчей.

"Мы потеряли великого спортивного организатора, он всегда был оптимистом по жизни, всегда в любом деле хотел найти какие-то положительные моменты, все время был позитивно настроен. В это непростое время, в 90-е годы, он взял на себя ответственность за народную команду "Спартак", - сказал Фетисов. - Но самое главное, с его помощью мы смогли вернуть наших ребят, уехавших в 90-е годы, хотя было много разговоров, что это невозможно. Кубок "Спартака" стал мостиком единения нашей системы, поскольку, когда мы уезжали, хоккейное руководство посчитало нас отрезанными ломтями, однако за счет того турнира мы сумели сохранить к нашему хоккею интерес и даже поднять его в 90-е годы".

"Гелани Аптиевич сумел гарантировать условия для тренировочного процесса, безопасность, что было немаловажным фактором. И ребята стали с удовольствием приезжать, тренироваться в Москве. Недооценить это нельзя, и могу сказать, что Гелани сумел все это предвидеть. До конца он верил, что Сокольники должны быть хоккейной спартаковской столицей, сумел сохранить там каток, несмотря на разные решения и поползновения", - добавил Фетисов.

Матчи с участием "Звезд России" в ноябре 1994 года проходили в Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Магнитогорске и Новосибирске. "Он все организовывал на высочайшем уровне, мы помним полные трибуны Сокольников в августе и знаменитое турне "Звезд России". Ребята впервые оказались в тех городах благодаря Гелани, который понимал, что это нужно и важно. И самое главное, ребята ему верили", - заключил Фетисов.