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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Мифтахов сыграет в воротах сборной России в финале молодежного ЧМ по хоккею

Встреча пройдет в воскресенье, начало - 21:00 мск

ОСТРАВА /Чехия/, 5 января. /ТАСС/. Вратарь Амир Мифтахов выйдет в стартовом составе молодежной сборной России по хоккею в финальном матче чемпионата мира с командой Канады. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Встреча пройдет в воскресенье, начало - 21:00 мск.

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В первом матче турнира с командой Чехии (3:4) ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров, он был заменен на Мифтахова после второго периода, пропустив четыре шайбы. Мифтахов вышел в стартовом составе на две следующие игры - с канадцами (6:0) и американцами (1:3). Во встрече с командой США Аскаров заменил Мифтахова после третьей пропущенной шайбы, после чего полностью провел игру с немцами (6:1), а также четвертьфинальную встречу со швейцарцами (3:1). По ходу третьего периода полуфинальной встречи со шведами (5:4 ОТ) Мифтахов вновь сменил Аскарова, не пропустив ни одной шайбы.

Сочетания полевых игроков российской команды выглядит следующим образом: Григорий Денисенко - Александр Хованов - Егор Соколов, Александр Романов - Данила Галенюк; Павел Дорофеев - Иван Морозов - Никита Александров, Даниил Пыленков - Егор Замула; Кирилл Марченко - Дмитрий Воронков - Василий Подколзин, Даниил Мисюль - Даниил Журавлев; Никита Ртищев - Илья Круглов - Максим Сорокин, Максим Грошев (13-й нападающий), Антон Малышев.

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