Мифтахов сыграет в воротах сборной России в финале молодежного ЧМ по хоккею

В первом матче турнира с командой Чехии (3:4) ворота сборной России защищал Ярослав Аскаров, он был заменен на Мифтахова после второго периода, пропустив четыре шайбы. Мифтахов вышел в стартовом составе на две следующие игры - с канадцами (6:0) и американцами (1:3). Во встрече с командой США Аскаров заменил Мифтахова после третьей пропущенной шайбы, после чего полностью провел игру с немцами (6:1), а также четвертьфинальную встречу со швейцарцами (3:1). По ходу третьего периода полуфинальной встречи со шведами (5:4 ОТ) Мифтахов вновь сменил Аскарова, не пропустив ни одной шайбы.

Сочетания полевых игроков российской команды выглядит следующим образом: Григорий Денисенко - Александр Хованов - Егор Соколов, Александр Романов - Данила Галенюк; Павел Дорофеев - Иван Морозов - Никита Александров, Даниил Пыленков - Егор Замула; Кирилл Марченко - Дмитрий Воронков - Василий Подколзин, Даниил Мисюль - Даниил Журавлев; Никита Ртищев - Илья Круглов - Максим Сорокин, Максим Грошев (13-й нападающий), Антон Малышев.