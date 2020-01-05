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КХЛ

Крикунов: быстрая шайба "Динамо" во втором периоде облегчила игру со "Спартаком"

Главный тренер бело-голубых признался, что игра против спартаковцев была тяжелой

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вторая шайба московского "Динамо" в начале второго периода встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным "Спартаком" облегчила игру для бело-голубых. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

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В воскресенье "Динамо" в гостях обыграло "Спартак" со счетом 3:0.

"Тяжелая игра, больше моментов было у "Спартака". У нас в первую очередь хорошо сыграл вратарь [Иван Бочаров]. Мы старались перехватывать атаки соперника, играть на контратаках. Быстрый гол в начале второго периода очень помог нам, облегчил ситуацию", - заявил Крикунов.

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 45 матчах.

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