Херсли считает, что реализация моментов не является серьезной проблемой для ХК "Спартак"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Защитник московского хоккейного клуба "Спартак" Патрик Херсли считает, что реализация моментов не является ключевой проблемой для команды. Об этом шведский хоккеист заявил ТАСС после матча с московским "Динамо".

"Спартак" в воскресенье уступил "Динамо" на своем льду со счетом 0:3. Красно-белые нанесли 34 броска по воротам соперника.

"Мы играли агрессивно, у нас были шансы, но свои моменты надо реализовывать, - сказал Херсли. - Я бы не сказал, что у нас серьезно страдает реализация, просто в одной игре везет, в другой - вратарь будет выручать или просто не везти. Я бы не стал говорить, что у нас есть проблема с реализацией, после одной игры не стоит так сильно переживать".

В субботу в полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России обыграла в овертайме команду Швеции со счетом 5:4, в финале россияне сыграют с канадцами. "Сумасшедшая игра, на юношеских соревнованиях всегда столько эмоций, хотя присутствуют ошибки. После таких матчей молодые хоккеисты многое поймут. Поколение очень серьезное растет у Швеции и России, сегодняшнее молодое поколение сильнее нашего, у них больше навыков, у них более высокие скорости", - отметил Херсли.