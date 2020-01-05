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Ралли Дакар

Сотников: самое главное на первом этапе "Дакара" было доехать до финиша

Экипаж во главе с Сотниковым занял четвертое место в категории грузовиков на первом этапе ралли-марафона

ТАСС, 5 января. Гонщик российской команды "Камаз-мастер" Дмитрий Сотников заявил, что задачей его экипажа было суметь финишировать в связи со сложностью первого этапа ралли-марафона "Дакар". Слова Сотникова приводит пресс-служба "Камаз-мастер".

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Экипаж во главе с Сотниковым занял четвертое место в категории грузовиков на первом этапе "Дакара", показав время 3 часа 44 минуты и 42 секунды. Протяженность спецучастка между городами Джидда и Аль-Вайх составила 752 км. Первое место занял другой экипаж российской команды под управлением Антона Шибалова.

"Разминкой сегодняшний день не был: первый спецучасток был настоящим испытанием, местами похожий на Марокко, столько камней я уже не помню давно. На некоторых участках был настоящий триал. Нужно было беречь колеса, но, к сожалению, одно мы прокололи. Сегодня самое главное было доехать до финиша", - заявил Сотников.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.

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