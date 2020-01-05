Карякин доволен прохождением первого этапа ралли "Дакар", несмотря на технические проблемы

"Впечатления от первого этапа очень смешанные, день начался не очень хорошо, как у нас, так и у Алексея [Шмотьева] были технические проблемы с машинами. Очень тонкий вопрос с приводами, пока разбираемся, убираем все возможные варианты, почему такое могло произойти. Надеюсь, что завтра все уже будет хорошо", - сказал Карякин.

"Были и другие сложности, но это уже эргономика - как подстроить сиденье, как подтянуть ремни, такое выявляется только при долгой эксплуатации. Сегодня как раз был длинный день, и он выявил все мелкие недочеты. Но из таких мелочей и появляется результат, так что упускать их нельзя, мы обязательно добьем и доделаем до конца машину, чтобы нас все устраивало. Очень доволен тем, как едет машина, как работает подвеска, как она управляется, осталось немного доучить ездить, и все будет хорошо, сомнений нет", - отметил Карякин.

Карякин является победителем ралли-марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов. В 2019 году он дебютировал в классе багги, заняв итоговое 10-е место.

"В целом доволен тем, как прошел первый этап, мы ехали и никуда не торопились, первый этап - это только первый этап, он пока ничего не значит. У меня нет определенной тактики на "Дакар", кроме той, чтобы получать удовольствие. Нет сомнений в том, что мы с Антоном [Власюком] можем показать лучший результат, будем ехать своим темпом, ближе к концу гонки посмотрим, что будет, и примем решение. Пока едем, получаем удовольствие, и это самое важное для нас", - заключил собеседник ТАСС.