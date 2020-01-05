Каргинов заявил, что его экипаж упустил лидерство на этапе "Дакара" из-за пробитого колеса

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова упустил лидерство на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии из-за пробитого колеса. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал сам Каргинов.
Победителем первого этапа ралли-марафона в категории грузовиков стал экипаж команды "Камаз-мастер" Антона Шибалова. Второе место занимает белорус Сергей Вязович из команды "Маз", третьим идет голландец Янус ван Кастерен из "Ивеко". Экипаж Каргинова расположился на седьмой строчке.
"Как оказалось на финише, мы лидировали большую часть. Был раздельный старт - грузовики стартовали позже всех участников, в грузовом зачете мы стартовали 12-ми, но буквально на первых километрах начали обгоны - сначала грузовиков, потом начались багги, джипы, мотоциклы, много обгонов, много пыли. Старались ехать быстро, но очень аккуратно, понимая, что все еще впереди, темп был максимально вкаточный, чуть-чуть с запасом. Как показывает практика, с первых дней не нужно выкладываться на все 100 процентов, нужно вкатиться, почувствовать машину, вспомнить, как все это было", - отметил Каргинов.
"Из-за проколотого колеса немного откатились с лидирующей позиции. Где-то за 100 км до финиша зацепили где-то колесо, даже не почувствовали, ехали по камням быстро, но аккуратно. Переднее левое колесо начало спускать, ехали на подкачке, но за 40 км до финиша колесо все же не выдержало, остановились и поменяли. Потратили на это около семи минут, продолжили гонку, снова уперлись в пыль", - рассказал Каргинов.
Пилот команды "Камаз-мастер" отметил, что первый этап ралли-рейда традиционно является скорее ознакомительным, нежели гоночным. "Ничего страшного, это только начало ралли-рейда. Думаю, сегодня был такой ознакомительный день, даже завтра нужно будет немного вкатиться. А вот дальше уже будем наверстывать упущенное", - заключил Каргинов.
Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.