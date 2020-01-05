Каргинов заявил, что его экипаж упустил лидерство на этапе "Дакара" из-за пробитого колеса

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова упустил лидерство на первом этапе ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии из-за пробитого колеса. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал сам Каргинов.

"Как оказалось на финише, мы лидировали большую часть. Был раздельный старт - грузовики стартовали позже всех участников, в грузовом зачете мы стартовали 12-ми, но буквально на первых километрах начали обгоны - сначала грузовиков, потом начались багги, джипы, мотоциклы, много обгонов, много пыли. Старались ехать быстро, но очень аккуратно, понимая, что все еще впереди, темп был максимально вкаточный, чуть-чуть с запасом. Как показывает практика, с первых дней не нужно выкладываться на все 100 процентов, нужно вкатиться, почувствовать машину, вспомнить, как все это было", - отметил Каргинов.

"Из-за проколотого колеса немного откатились с лидирующей позиции. Где-то за 100 км до финиша зацепили где-то колесо, даже не почувствовали, ехали по камням быстро, но аккуратно. Переднее левое колесо начало спускать, ехали на подкачке, но за 40 км до финиша колесо все же не выдержало, остановились и поменяли. Потратили на это около семи минут, продолжили гонку, снова уперлись в пыль", - рассказал Каргинов.

Пилот команды "Камаз-мастер" отметил, что первый этап ралли-рейда традиционно является скорее ознакомительным, нежели гоночным. "Ничего страшного, это только начало ралли-рейда. Думаю, сегодня был такой ознакомительный день, даже завтра нужно будет немного вкатиться. А вот дальше уже будем наверстывать упущенное", - заключил Каргинов.

Ралли-марафон "Дакар" впервые проходит в Саудовской Аравии, в общей сложности участникам гонки предстоит преодолеть за 12 этапов 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км придутся на скоростные спецучастки. Всего на старт ралли-рейда вышли 342 экипажа, представляющие пять классов: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги и грузовики.