Быков: эмоциональная составляющая сыграла важную роль в финале молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Эмоциональное состояние хоккеистов сыграло важную роль в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Чехии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.
Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира (1995, 1998, 2000, 2005-2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019). Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м, в последний раз сборная Канады играла в финале с россиянами в 2015 году, тогда она одержала победу (5:4).
"Финал был очень хорошего качества, но, к сожалению, ребятам не удалось повторить успех предыдущего матча с канадцами, когда мы победили со счетом 6:0. Но я не хочу бросать камень в сторону российской сборной, они молодцы, все старались, очень грустно за наших ребят. Но канадцы тоже хотели выиграть, и что-то, видимо, у них получилось лучше", - сказал Быков.
"Это молодые ребята, которым по 20 лет, и эмоциональная составляющая играет здесь огромное значение. Когда эмоции перехлестывают, то ошибки неизбежны, кто больше использует промахи соперника, эмоциональные всплески, тот и побеждает. Нельзя сказать, что россияне расслабились при счете 3:1, нет, но это психологический момент, когда реваншистские настроения поднимают определенный дух у соперника, изыскивается дополнительный резерв сил", - отметил собеседник агентства.
На групповом этапе турнира сборная России одержала победы над сборными Канады (6:0) и Германии (6:1) и уступила командам Чехии (3:4) и США (1:3). В четвертьфинале россияне победили сборную Швейцарии (3:1), в полуфинальном матче сборная в овертайме обыграла шведов (5:4). В ходе турнира канадцы потерпели одно поражение от сборной России и победили в шести других встречах.
"Конечно, все хотели победы, тем более, что наши ребята очень талантливые, все надеялись и болели. Хороший результат был в предыдущих матчах, и мы имели все основания надеяться на победу, но таков спорт. Сложно побеждать одного и того же сильного соперника дважды на таком турнире. После 6:0 на групповом этапе второй матч с канадцами получился очень серьезным, и сейчас нам нужно только поддержать нашу команду", - заключил Быков.