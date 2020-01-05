Быков: эмоциональная составляющая сыграла важную роль в финале молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Эмоциональное состояние хоккеистов сыграло важную роль в финале молодежного чемпионата мира по хоккею, который завершился в Чехии. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

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Сборная России со счетом 3:4 проиграла команде Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира (1995, 1998, 2000, 2005-2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019). Для канадцев это золото молодежного чемпионата мира стало 18-м, в последний раз сборная Канады играла в финале с россиянами в 2015 году, тогда она одержала победу (5:4). "Финал был очень хорошего качества, но, к сожалению, ребятам не удалось повторить успех предыдущего матча с канадцами, когда мы победили со счетом 6:0. Но я не хочу бросать камень в сторону российской сборной, они молодцы, все старались, очень грустно за наших ребят. Но канадцы тоже хотели выиграть, и что-то, видимо, у них получилось лучше", - сказал Быков.

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