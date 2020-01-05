Свищев считает, что российским хоккеистам не повезло в финале молодежного чемпионата мира

В воскресенье сборная России уступила в финале команде Канады со счетом 3:4, ведя по ходу третьего периода с преимуществом в две шайбы. Ранее на групповом этапе россияне разгромили канадцев со счетом 6:0.

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сборной России не повезло в финальном матче против команды Канады на молодежном чемпионате мира в Чехии. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Поздравляю нашу молодежную хоккейную сборную с выигрышем серебряных медалей, настоящие мужики, бились, боролись - сказал Свищев. - Чуть не повезло, но все равно наша команда самая лучшая. Ведь мы единственные, кто обыграл Канаду на этом турнире, да еще как обыграл".

"Мы увидели, что у нас суперталантливое поколение хоккеистов. А победы обязательно придут. Несмотря на результат, сегодняшний матч, да и все предыдущие, показал, что у нашего хоккея блестящее будущее", - добавил собеседник агентства.

Молодежный чемпионат мира 2021 года пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.