Колобков: хоккеисты сборной России показали хорошую игру в финале молодежного ЧМ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не сумели реализовать свои шансы, но продемонстрировали хорошую игру в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет). Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков, чей комментарий предоставила ТАСС пресс-служба ведомства.

В воскресенье сборная России со счетом 3:4 проиграла канадцам в финале молодежного чемпионата мира, который прошел в Чехии.

"Спасибо командам за яркий и увлекательный финал. Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру", - заявил Колобков.

"Думаю, ребята нашей молодежной сборной внесут свой вклад в развитие и продвижение хоккея", - добавил он.

Сборная России в десятый раз стала серебряным призером чемпионата мира (1995, 1998, 2000, 2005-2007, 2012, 2015, 2016, 2020), также россияне четыре раза (1999, 2002, 2003, 2011) становились победителями турнира и девять раз завоевывали бронзовые награды (1994, 1996, 1997, 2008, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019).