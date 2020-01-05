Романов: российские хоккеисты были достойны победы на молодежном чемпионате мира

ОСТРАВА /Чехия/, 6 января. /ТАСС/. Сборная России была самой сильной командой молодежного чемпионата мира по хоккею и заслуживала золотых медалей. Такое мнение журналистам высказал защитник российской сборной Александр Романов.

В воскресенье сборная России в финале проиграла канадцам со счетом 3:4. Российские хоккеисты удалялись восемь раз по ходу матча, последние два удаления пришлись на заключительные две минуты встречи.

"Я думаю, что мы были достойны большего, чем эта серебряная медаль. По моему мнению, мы были лучшей командой. Дурацкие удаления нас подвели. Канадцы играли хорошо, но мы играли в свой хоккей", - отметил Романов.

По итогам турнира Романов попал в символическую сборную турнира по версии аккредитованных журналистов. "Это приятно, но если команда проиграла, то индивидуальные призы не имеют значения", - сказал хоккеист.

Бронзовые медали чемпионата мира завоевали шведы, которые в матче за третье место переиграли финнов со счетом 3:2. Молодежный чемпионат мира 2021 года пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.